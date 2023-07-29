Медведев объяснил, почему МУС не сможет арестовать Путина

Медведев: МУС не имеет правовых полномочий для ареста Путина

29 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Не все страны мира признают юрисдикцию МУС, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Международный уголовный суд (МУС) не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. И для этого есть несколько обоснований. Основной довод заключается в том, что суд не имеет для этого правовых полномочий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «МУС имеет право на осуществление любых подобных действий. <…> В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что МУС не обладает соответствующими компетенциями. Медведев также уточнил, что нее все страны, которые являются членами Совбеза ООН поддерживают легитимность МУС. Россия, в том числе. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году. В Кремле и МИД РФ осудили такое решение. МВД России также объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду.

Международный уголовный суд (МУС) не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. И для этого есть несколько обоснований. Основной довод заключается в том, что суд не имеет для этого правовых полномочий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «МУС имеет право на осуществление любых подобных действий. <…> В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что МУС не обладает соответствующими компетенциями. Медведев также уточнил, что нее все страны, которые являются членами Совбеза ООН поддерживают легитимность МУС. Россия, в том числе. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году. В Кремле и МИД РФ осудили такое решение. МВД России также объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду.