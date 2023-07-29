Медведев объяснил, почему МУС не сможет арестовать Путина

Медведев: МУС не имеет правовых полномочий для ареста Путина
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Не все страны мира признают юрисдикцию МУС, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. И для этого есть несколько обоснований. Основной довод заключается в том, что суд не имеет для этого правовых полномочий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«МУС имеет право на осуществление любых подобных действий. <…> В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что МУС не обладает соответствующими компетенциями.

Медведев также уточнил, что нее все страны, которые являются членами Совбеза ООН поддерживают легитимность МУС. Россия, в том числе.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году. В Кремле и МИД РФ осудили такое решение. МВД России также объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду.

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Международный уголовный суд (МУС) не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. И для этого есть несколько обоснований. Основной довод заключается в том, что суд не имеет для этого правовых полномочий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «МУС имеет право на осуществление любых подобных действий. <…> В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что МУС не обладает соответствующими компетенциями. Медведев также уточнил, что нее все страны, которые являются членами Совбеза ООН поддерживают легитимность МУС. Россия, в том числе. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году. В Кремле и МИД РФ осудили такое решение. МВД России также объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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