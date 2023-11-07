07 ноября 2023

Половина екатеринбуржцев берут ипотеку на максимальный срок. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, город, вторичное жилье, октябрьский район, многоквартирные дома, аренда жилья
Екатеринбуржцы стремятся «растягивать» кредит на максимальный срок Фото:

В Екатеринбурге 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договора долевого участия в 2023 году, предоставлены на срок 30 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аналитической платформы bnMAP.pro.

«В настоящий момент средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга составляет 24,3 года. Год назад он был на уровне 22 лет, а два года назад — 19,5 года», — говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что еще два года назад кредиты на 30 лет брали только 15% заемщиков, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. «Сегодня лишь 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет, а совсем недавно этот срок был стандартным для рынка», — резюмировали собеседники агентства.

«Рост цен на первичном рынке, который фиксировался в последние годы, заставляет покупателей увеличивать срок кредитования для того, чтобы добиться комфортного ежемесячного платежа. Поэтому все больше покупателей ориентируется на срок 30 лет в качестве базового», — объяснил URA.RU руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Скрин: сайт аналитической платформы bnMAP.pro
Скрин: сайт аналитической платформы bnMAP.pro

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В Екатеринбурге 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договора долевого участия в 2023 году, предоставлены на срок 30 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аналитической платформы bnMAP.pro. «В настоящий момент средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга составляет 24,3 года. Год назад он был на уровне 22 лет, а два года назад — 19,5 года», — говорится в сообщении. Аналитики также отметили, что еще два года назад кредиты на 30 лет брали только 15% заемщиков, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. «Сегодня лишь 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет, а совсем недавно этот срок был стандартным для рынка», — резюмировали собеседники агентства. «Рост цен на первичном рынке, который фиксировался в последние годы, заставляет покупателей увеличивать срок кредитования для того, чтобы добиться комфортного ежемесячного платежа. Поэтому все больше покупателей ориентируется на срок 30 лет в качестве базового», — объяснил URA.RU руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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