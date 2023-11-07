07 ноября 2023

Жан-Клод Ван Дамм обратился к уральскому бойцу Петру Яну. Видео

Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян имеет множество почетных бойцовских титулов Фото:

Американский актер, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отметил спортивные навыки бойца клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпиона UFC Петра Яна. Герой боевиков решил передать свое восхищение екатеринбургскому чемпиону во время визита в Чехию.

«Привет, Петр Ян. Ты чемпион: у тебя хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — заявил актер. Также он отметил профессионализм тренера клуба «Архангел Михаил» Мартина Водецки, с которым он встретился в Чехии. Видео с URA.RU поделились представители клуба.

Ранее в Екатеринбурге презентовали сериал «Большая битва» Сергея Бондарчука о смешанных единоборствах. В съемках приняли участие бойцы из команды «Архангел Михаил»: Иван Штырков, Марина Мохнаткина, а также Петр Ян. О том, почему съемочная группа решила снять фильм про закрытый мир единоборств, как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале — в материале URA.RU.

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Американский актер, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отметил спортивные навыки бойца клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпиона UFC Петра Яна. Герой боевиков решил передать свое восхищение екатеринбургскому чемпиону во время визита в Чехию. «Привет, Петр Ян. Ты чемпион: у тебя хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — заявил актер. Также он отметил профессионализм тренера клуба «Архангел Михаил» Мартина Водецки, с которым он встретился в Чехии. Видео с URA.RU поделились представители клуба. Ранее в Екатеринбурге презентовали сериал «Большая битва» Сергея Бондарчука о смешанных единоборствах. В съемках приняли участие бойцы из команды «Архангел Михаил»: Иван Штырков, Марина Мохнаткина, а также Петр Ян. О том, почему съемочная группа решила снять фильм про закрытый мир единоборств, как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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