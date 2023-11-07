Жан-Клод Ван Дамм обратился к уральскому бойцу Петру Яну. Видео

Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом

08 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Петр Ян имеет множество почетных бойцовских титулов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский актер, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отметил спортивные навыки бойца клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпиона UFC Петра Яна. Герой боевиков решил передать свое восхищение екатеринбургскому чемпиону во время визита в Чехию. «Привет, Петр Ян. Ты чемпион: у тебя хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — заявил актер. Также он отметил профессионализм тренера клуба «Архангел Михаил» Мартина Водецки, с которым он встретился в Чехии. Видео с URA.RU поделились представители клуба. Ранее в Екатеринбурге презентовали сериал «Большая битва» Сергея Бондарчука о смешанных единоборствах. В съемках приняли участие бойцы из команды «Архангел Михаил»: Иван Штырков, Марина Мохнаткина, а также Петр Ян. О том, почему съемочная группа решила снять фильм про закрытый мир единоборств, как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале — в материале URA.RU.

Американский актер, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отметил спортивные навыки бойца клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпиона UFC Петра Яна. Герой боевиков решил передать свое восхищение екатеринбургскому чемпиону во время визита в Чехию. «Привет, Петр Ян. Ты чемпион: у тебя хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — заявил актер. Также он отметил профессионализм тренера клуба «Архангел Михаил» Мартина Водецки, с которым он встретился в Чехии. Видео с URA.RU поделились представители клуба. Ранее в Екатеринбурге презентовали сериал «Большая битва» Сергея Бондарчука о смешанных единоборствах. В съемках приняли участие бойцы из команды «Архангел Михаил»: Иван Штырков, Марина Мохнаткина, а также Петр Ян. О том, почему съемочная группа решила снять фильм про закрытый мир единоборств, как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале — в материале URA.RU.