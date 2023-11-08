Путин оценил сотрудничество России и Китая в военной сфере

Сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение в военно-технической сфере и выходит на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юсем.
«Контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают все большее значение и выходят на новый уровень», — сказал Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что Москва и Пекин не строят каких-либо военных союзов, как это было во времена холодной войны. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин заявил, что военное сотрудничество с КНР укрепляет отношения между двумя державами. Также глава государства сообщил, что Москва и Пекин регулярно обмениваются полезной информацией, касающейся военных ведомств.
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