Путин оценил сотрудничество России и Китая в военной сфере

Путин: сотрудничество РФ и КНР в военно-технической сфере вышло на новый уровень
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин рассказал о развитии военно-технического сотрудничества РФ и Китая Фото:

Сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение в военно-технической сфере и выходит на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юсем.

«Контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают все большее значение и выходят на новый уровень», — сказал Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что Москва и Пекин не строят каких-либо военных союзов, как это было во времена холодной войны. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин заявил, что военное сотрудничество с КНР укрепляет отношения между двумя державами. Также глава государства сообщил, что Москва и Пекин регулярно обмениваются полезной информацией, касающейся военных ведомств.

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Сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение в военно-технической сфере и выходит на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юсем. «Контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают все большее значение и выходят на новый уровень», — сказал Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что Москва и Пекин не строят каких-либо военных союзов, как это было во времена холодной войны. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что военное сотрудничество с КНР укрепляет отношения между двумя державами. Также глава государства сообщил, что Москва и Пекин регулярно обмениваются полезной информацией, касающейся военных ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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