В Челябинской области признали некомпетентность выпускников вузов

Молодых специалистов колледжа и вовсе заставляют подметать полы, заявил Литке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области, как и в целом по стране, существует проблема недостаточной квалификации молодых выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщил начальник ГУ по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов на заседании Форума наставников — 2023.

«В регионе, и в стране существует проблема недостаточной квалификации молодых специалистов — выпускников средне-профессионального образования (СПО) и вузов. Главная задача большинства производственников, чтобы за год поднять квалификацию своих сотрудников со второго разряда, с которым люди выходят на рынок труда из профтеха и „вышки“. И в этом поможет наставничество на предприятиях», — приводят слова Смирнова организаторы Форума наставников.

Замминистра образования и науки региона Виталий Литке отметил, что работодатель зачастую просит СПО предоставить им кадры, но студенты вместо практических навыков подметают полы. Многие работодатели перестроили понимание своей реальности, когда система СПО стала наставником для предприятий, считает Литке.

Темой для обсуждения также стал и опыт наставничества в системе здравоохранения. Замминистра здравоохранения области Евгений Ванин добавил, что в регионе ежегодно проводятся конференции по обмену опытом, проявляются лидеры сферы не только в челябинских медицинских организациях, но и в УрФО.

Главная роль наставника на производстве — помочь молодежи в адаптации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на форуме наставников. Якушев сообщил, что только по проекту «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров.