Челябинцам стали предлагать скидки на вторичное жилье

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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, недвижимость, новостройки, новые дома, жк, дом, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
Собственники вторичных квартир начали предоставлять дисконт в размере 10% Фото:

Челябинцам в ноябре 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичном рынке жилья стали предлагать скидки в размере 10%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«На данный момент наблюдается небольшой спад на рынке вторичного жилья из-за высоких ипотечных ставок, поэтому продавцы данной недвижимости вынуждены корректировать цены в сторону уменьшения. Покупатели с наличкой знают о повышении ставок, чувствуют себя уверенно и просят скидки в среднем 10% от заявленной стоимости. Продавцы, заинтересованные продать свою недвижимость быстро, идут навстречу покупателям», — сообщила URA.RU Кушнова.

По данным исследования агентства недвижимости «Этажи», в октябре 2023 года средний предпродажный торг составил лишь 0,38%. Средняя цена на вторичном рынке выросла на 4,21% до 87 тысяч 200 рублей за квадратный метр.

В последнее время вторичный рынок жилья снова начал расти в ценах, а спрос снизился, что и заставляет продавцов соглашаться на скидки. По словам Кушновой, спрос к Новому году на квартиры увеличится, но цены на вторичную недвижимость расти не будут, скорее продавцы просто перестанут предоставлять дисконт.

В ноябре 2023 года рост ежемесячного ипотечного платежа на вторичном рынке в Челябинске стал самым внушительным среди других российских городов. Если в начале года при стоимости однокомнатной квартиры от 2,7 млн рублей ипотечный ежемесячный платеж составлял 19,6 тысячи рублей, то в ноябре стоимость «однушки» на вторичном рынке в городе уже составляет 3,4 млн рублей, а ежемесячный ипотечный платеж за нее — 39 тысяч рублей.

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Челябинцам в ноябре 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичном рынке жилья стали предлагать скидки в размере 10%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «На данный момент наблюдается небольшой спад на рынке вторичного жилья из-за высоких ипотечных ставок, поэтому продавцы данной недвижимости вынуждены корректировать цены в сторону уменьшения. Покупатели с наличкой знают о повышении ставок, чувствуют себя уверенно и просят скидки в среднем 10% от заявленной стоимости. Продавцы, заинтересованные продать свою недвижимость быстро, идут навстречу покупателям», — сообщила URA.RU Кушнова. По данным исследования агентства недвижимости «Этажи», в октябре 2023 года средний предпродажный торг составил лишь 0,38%. Средняя цена на вторичном рынке выросла на 4,21% до 87 тысяч 200 рублей за квадратный метр. В последнее время вторичный рынок жилья снова начал расти в ценах, а спрос снизился, что и заставляет продавцов соглашаться на скидки. По словам Кушновой, спрос к Новому году на квартиры увеличится, но цены на вторичную недвижимость расти не будут, скорее продавцы просто перестанут предоставлять дисконт. В ноябре 2023 года рост ежемесячного ипотечного платежа на вторичном рынке в Челябинске стал самым внушительным среди других российских городов. Если в начале года при стоимости однокомнатной квартиры от 2,7 млн рублей ипотечный ежемесячный платеж составлял 19,6 тысячи рублей, то в ноябре стоимость «однушки» на вторичном рынке в городе уже составляет 3,4 млн рублей, а ежемесячный ипотечный платеж за нее — 39 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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