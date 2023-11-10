В детском саду Челябинска родители заподозрили неизвестную инфекцию

В группе отправили на карантин почти всех детей с рвотой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из групп детского сада №355 Челябинска отправили на карантин почти всех детей. Родители считают, что причиной этого является не ветряная оспа, но еще и другая инфекция, которая привела к рвоте у половины группы. Об этом рассказала URA.RU мама одного из детей Надежда А.

«У меня двое сыновей, 6 и 2 лет. Старший посещал группу, когда 9 ноября почти всех детей отправили на карантин с ветрянкой. При этом у пяти из девяти детей открылась рвота, родители подозревают, что вместе с ветряной оспой в группе какая-то другая инфекция, которую сейчас скрывают», — уточнила Надежда А.

Мама детей рассказала, что участковый педиатр разрешил контактному по ветрянке ребенку (без проявлений болезни) посещать детский сад без ограничений. Утром 10 ноября поступил звонок из детского сада: представитель дошкольного учреждения предложила ее ребенку перейти в другую группу (где также карантин по ветрянке), но только со справкой от педиатра и через 10 дней.

«Младшему ребенку отказали в посещении детского сада без справки от педиатра, но он будет контактен еще три недели. Неужели мы должны каждый день идти в садик через поликлинику, подхватывая там другие болячки. И хорошо бы проверить, какая действительно инфекция стала причиной рвоты у детей», — недоумевает Надежда А.

URA.RU отправило запрос с региональный Роспотребнадзор с просьбой проверить детский сад на наличие других инфекций, а также разъяснить правомерность посещения контактными по ветрянке детьми дошкольного образовательного учреждения и требование справки от педиатра. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.