10 ноября 2023

СК займется делом инвалида и пенсионерки, живущих в аварийном бараке

© Служба новостей «URA.RU»
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Липовая гора. Пермь, старый дом, барак, аварийное жилье
Дом признали аварийным еще в 2017 году (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле инвалида и его сестры-пенсионерки из поселка Кировский в Свердловской области, которых не могут переселить из ветхого аварийного дома уже 6 лет. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Во исполнение поручения Председателя СК РФ и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолием Надбитовым будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Дом признали аварийным еще в 2017 году, СК расследует уголовное дело о халатности.

Ранее представители регионального «Народного фронта» обратились в прокуратуру и СК по поводу расселения жильцов барака. Инвалид второй группы и 67-летняя пенсионерка не могут прогреть аварийный дом из-за разрушенной печи, а в качестве туалета они вынуждены использовать ведро.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле инвалида и его сестры-пенсионерки из поселка Кировский в Свердловской области, которых не могут переселить из ветхого аварийного дома уже 6 лет. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Во исполнение поручения Председателя СК РФ и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолием Надбитовым будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Дом признали аварийным еще в 2017 году, СК расследует уголовное дело о халатности. Ранее представители регионального «Народного фронта» обратились в прокуратуру и СК по поводу расселения жильцов барака. Инвалид второй группы и 67-летняя пенсионерка не могут прогреть аварийный дом из-за разрушенной печи, а в качестве туалета они вынуждены использовать ведро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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