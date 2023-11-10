СК займется делом инвалида и пенсионерки, живущих в аварийном бараке

11 ноября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Дом признали аварийным еще в 2017 году (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле инвалида и его сестры-пенсионерки из поселка Кировский в Свердловской области, которых не могут переселить из ветхого аварийного дома уже 6 лет. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Во исполнение поручения Председателя СК РФ и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолием Надбитовым будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Дом признали аварийным еще в 2017 году, СК расследует уголовное дело о халатности. Ранее представители регионального «Народного фронта» обратились в прокуратуру и СК по поводу расселения жильцов барака. Инвалид второй группы и 67-летняя пенсионерка не могут прогреть аварийный дом из-за разрушенной печи, а в качестве туалета они вынуждены использовать ведро.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле инвалида и его сестры-пенсионерки из поселка Кировский в Свердловской области, которых не могут переселить из ветхого аварийного дома уже 6 лет. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Во исполнение поручения Председателя СК РФ и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолием Надбитовым будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Дом признали аварийным еще в 2017 году, СК расследует уголовное дело о халатности. Ранее представители регионального «Народного фронта» обратились в прокуратуру и СК по поводу расселения жильцов барака. Инвалид второй группы и 67-летняя пенсионерка не могут прогреть аварийный дом из-за разрушенной печи, а в качестве туалета они вынуждены использовать ведро.