Магнитогорец пытался вплавь уйти от погони казаков

13 ноября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мужчина решил уйти от погони по ледяной реке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, задержанный патрулем казаков за правонарушение, пытался вплавь уйти от правосудия. Как сообщили URA.RU 13 ноября в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, промокшего и замерзшего пловца с острова доставали спасатели. «В районе одного из спортивных объектов по улице Николая Шишка, вплавь через реку попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков. В ледяной воде „пловец“ смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший мужчина понял безвыходность ситуации и стал звать на помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ПСС. Там отметили, что для спасения беглеца потребовалась лодка. На ней спасатели эвакуировали мужчину на берег и до прибытия медиков приняли меры по сохранению здоровья. В результате своих действий магнитогорец получил переохлаждение и добавил себе проблем с законом.

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, задержанный патрулем казаков за правонарушение, пытался вплавь уйти от правосудия. Как сообщили URA.RU 13 ноября в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, промокшего и замерзшего пловца с острова доставали спасатели. «В районе одного из спортивных объектов по улице Николая Шишка, вплавь через реку попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков. В ледяной воде „пловец“ смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший мужчина понял безвыходность ситуации и стал звать на помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ПСС. Там отметили, что для спасения беглеца потребовалась лодка. На ней спасатели эвакуировали мужчину на берег и до прибытия медиков приняли меры по сохранению здоровья. В результате своих действий магнитогорец получил переохлаждение и добавил себе проблем с законом.