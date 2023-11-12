12 ноября 2023
11 ноября 2023

Магнитогорец пытался вплавь уйти от погони казаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Заплыв моржей. Екатеринбург, прорубь, зима, здоровый образ жизни, закаливание, зимний отдых, моржи
Мужчина решил уйти от погони по ледяной реке Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, задержанный патрулем казаков за правонарушение, пытался вплавь уйти от правосудия. Как сообщили URA.RU 13 ноября в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, промокшего и замерзшего пловца с острова доставали спасатели.

«В районе одного из спортивных объектов по улице Николая Шишка, вплавь через реку попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков. В ледяной воде „пловец“ смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший мужчина понял безвыходность ситуации и стал звать на помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ПСС.

Там отметили, что для спасения беглеца потребовалась лодка. На ней спасатели эвакуировали мужчину на берег и до прибытия медиков приняли меры по сохранению здоровья. В результате своих действий магнитогорец получил переохлаждение и добавил себе проблем с законом.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, задержанный патрулем казаков за правонарушение, пытался вплавь уйти от правосудия. Как сообщили URA.RU 13 ноября в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, промокшего и замерзшего пловца с острова доставали спасатели. «В районе одного из спортивных объектов по улице Николая Шишка, вплавь через реку попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков. В ледяной воде „пловец“ смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший мужчина понял безвыходность ситуации и стал звать на помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ПСС. Там отметили, что для спасения беглеца потребовалась лодка. На ней спасатели эвакуировали мужчину на берег и до прибытия медиков приняли меры по сохранению здоровья. В результате своих действий магнитогорец получил переохлаждение и добавил себе проблем с законом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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