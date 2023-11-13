Лучших госслужащих России наградят специальной премией

13 ноября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко рассказал о важности премии «Служение» Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России начался прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что награда даст возможность выразить благодарность и признание представителям местного самоуправления, посвятившим свою жизнь служению людям. «Считаю важным исполнить поручение президента РФ Владимира Путина по запуску отдельной премии, которая отметит заслуги людей, посвятивших свою жизнь служению. Неслучайно она так и называется. Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления», — сообщил Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба проекта «Служение». Он отметил, что вручение премии станет важным событием для тех, кто развивает ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым. Дело в том, что муниципальные служащие в этих субъектах рискуют жизнью не меньше, чем военные на передовой, считает Кириенко. Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение», отметят в рамках специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала о людях, достойных специальной награды. Она привела в пример главу Шебекино Владимира Жданова, который активно участвует в восстановлении города после обстрелов ВСУ, организовывает эвакуацию граждан во время ЧП и заботится о безопасности жителей. Также Гусева вспомнила историю главы муниципального образования Тит-Арынский наслег Республики Саха (Якутия) Григория Лукина, который в одиночку спас женщину. Она упала в ледяную воду и не могла выбраться самостоятельно. Лауреатов премии «Служение» определят при помощи многоуровневого голосования. Награждение состоится в январе 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начался прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что награда даст возможность выразить благодарность и признание представителям местного самоуправления, посвятившим свою жизнь служению людям. «Считаю важным исполнить поручение президента РФ Владимира Путина по запуску отдельной премии, которая отметит заслуги людей, посвятивших свою жизнь служению. Неслучайно она так и называется. Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления», — сообщил Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба проекта «Служение». Он отметил, что вручение премии станет важным событием для тех, кто развивает ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым. Дело в том, что муниципальные служащие в этих субъектах рискуют жизнью не меньше, чем военные на передовой, считает Кириенко. Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение», отметят в рамках специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала о людях, достойных специальной награды. Она привела в пример главу Шебекино Владимира Жданова, который активно участвует в восстановлении города после обстрелов ВСУ, организовывает эвакуацию граждан во время ЧП и заботится о безопасности жителей. Также Гусева вспомнила историю главы муниципального образования Тит-Арынский наслег Республики Саха (Якутия) Григория Лукина, который в одиночку спас женщину. Она упала в ледяную воду и не могла выбраться самостоятельно. Лауреатов премии «Служение» определят при помощи многоуровневого голосования. Награждение состоится в январе 2024 года.