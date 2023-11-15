Общество Транспорт На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО временно изменят схему движения На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск изменят схему движения из-за учений МЧС 15 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 + На трассе Р-404 в Уватском районе временно введут реверсивное движение Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 372 км трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за спецучений МЧС временно будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщает официальный telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Из-за большого количества ДТП с погибшими указанную автодорогу часто называют «трассой смерти». «15 ноября на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на км 372 (Уватский район) пройдут тактико-специальные учения МЧС. В связи с чем будет организовано реверсивное движение с 10.00 до 13.00», — указано в сообщении Уралуправтодора. Ранее агентство писало о том, что на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было временно ограничено движение. Причиной этому послужили сложные погодные условия. На 372 км трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за спецучений МЧС временно будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщает официальный telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Из-за большого количества ДТП с погибшими указанную автодорогу часто называют «трассой смерти». «15 ноября на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на км 372 (Уватский район) пройдут тактико-специальные учения МЧС. В связи с чем будет организовано реверсивное движение с 10.00 до 13.00», — указано в сообщении Уралуправтодора. Ранее агентство писало о том, что на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было временно ограничено движение. Причиной этому послужили сложные погодные условия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям