На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО временно изменят схему движения

На 372 км трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за спецучений МЧС временно будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщает официальный telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Из-за большого количества ДТП с погибшими указанную автодорогу часто называют «трассой смерти».
«15 ноября на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на км 372 (Уватский район) пройдут тактико-специальные учения МЧС. В связи с чем будет организовано реверсивное движение с 10.00 до 13.00», — указано в сообщении Уралуправтодора.
Ранее агентство писало о том, что на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было временно ограничено движение. Причиной этому послужили сложные погодные условия.
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