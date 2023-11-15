На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО временно изменят схему движения

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск изменят схему движения из-за учений МЧС
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога, 2
На трассе Р-404 в Уватском районе временно введут реверсивное движение Фото:

На 372 км трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за спецучений МЧС временно будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщает официальный telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Из-за большого количества ДТП с погибшими указанную автодорогу часто называют «трассой смерти».

«15 ноября на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на км 372 (Уватский район) пройдут тактико-специальные учения МЧС. В связи с чем будет организовано реверсивное движение с 10.00 до 13.00», — указано в сообщении Уралуправтодора.

Ранее агентство писало о том, что на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было временно ограничено движение. Причиной этому послужили сложные погодные условия.

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На 372 км трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за спецучений МЧС временно будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщает официальный telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Из-за большого количества ДТП с погибшими указанную автодорогу часто называют «трассой смерти». «15 ноября на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на км 372 (Уватский район) пройдут тактико-специальные учения МЧС. В связи с чем будет организовано реверсивное движение с 10.00 до 13.00», — указано в сообщении Уралуправтодора. Ранее агентство писало о том, что на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было временно ограничено движение. Причиной этому послужили сложные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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