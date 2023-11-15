Челябинский губернатор потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни

15 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер потребовал соблюдать межнациональный мир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов15 ноября. «Губернатор потребовал от собравшихся особенного внимания к любым попыткам дестабилизировать ситуацию в области, отслеживать и своевременно информировать компетентные органы и пресекать на своем уровне случаи, когда намеренно придается национальная или религиозная окраска даже незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона поставил задачу продолжить работу по развитию гармоничных межнациональных отношений. В качестве примера он привел мэрию Магнитогорска, которая получила в 2023 году Почетную грамоту Федерального агентства по делам национальностей за эффективное решение задач по обеспечению межнационального мира и согласия. Кроме того, в рамках совещания было объявлено о прямой линии с губернатором Текслером. Она состоится в первой декаде декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов15 ноября. «Губернатор потребовал от собравшихся особенного внимания к любым попыткам дестабилизировать ситуацию в области, отслеживать и своевременно информировать компетентные органы и пресекать на своем уровне случаи, когда намеренно придается национальная или религиозная окраска даже незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона поставил задачу продолжить работу по развитию гармоничных межнациональных отношений. В качестве примера он привел мэрию Магнитогорска, которая получила в 2023 году Почетную грамоту Федерального агентства по делам национальностей за эффективное решение задач по обеспечению межнационального мира и согласия. Кроме того, в рамках совещания было объявлено о прямой линии с губернатором Текслером. Она состоится в первой декаде декабря.