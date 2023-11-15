Челябинский губернатор потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер потребовал соблюдать межнациональный мир Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов15 ноября.

«Губернатор потребовал от собравшихся особенного внимания к любым попыткам дестабилизировать ситуацию в области, отслеживать и своевременно информировать компетентные органы и пресекать на своем уровне случаи, когда намеренно придается национальная или религиозная окраска даже незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поставил задачу продолжить работу по развитию гармоничных межнациональных отношений. В качестве примера он привел мэрию Магнитогорска, которая получила в 2023 году Почетную грамоту Федерального агентства по делам национальностей за эффективное решение задач по обеспечению межнационального мира и согласия.

Кроме того, в рамках совещания было объявлено о прямой линии с губернатором Текслером. Она состоится в первой декаде декабря.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки межнациональной розни. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов15 ноября. «Губернатор потребовал от собравшихся особенного внимания к любым попыткам дестабилизировать ситуацию в области, отслеживать и своевременно информировать компетентные органы и пресекать на своем уровне случаи, когда намеренно придается национальная или религиозная окраска даже незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона поставил задачу продолжить работу по развитию гармоничных межнациональных отношений. В качестве примера он привел мэрию Магнитогорска, которая получила в 2023 году Почетную грамоту Федерального агентства по делам национальностей за эффективное решение задач по обеспечению межнационального мира и согласия. Кроме того, в рамках совещания было объявлено о прямой линии с губернатором Текслером. Она состоится в первой декаде декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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