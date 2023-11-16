В смертельном ДТП с автобусом на Режевском тракте пострадали 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Увал. Последствия пожара. Курган, пострадавший, скорая помощь
Четверо пострадавших отказались от госпитализации Фото:

В Свердловской области в результате ДТП между пассажирским автобусом и легковым автомобилем «Lada Largus» на Режевском тракте пострадали 11 человек, один из которых скончался на месте. Шесть человек госпитализированы, сообщили в в telegram-канале Минздрава региона.

«Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении», — говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 16 ноября. Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в результате ДТП между пассажирским автобусом и легковым автомобилем «Lada Largus» на Режевском тракте пострадали 11 человек, один из которых скончался на месте. Шесть человек госпитализированы, сообщили в в telegram-канале Минздрава региона. «Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении», — говорится в сообщении. ДТП произошло вечером 16 ноября. Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...