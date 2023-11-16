В смертельном ДТП с автобусом на Режевском тракте пострадали 11 человек

В Свердловской области в результате ДТП между пассажирским автобусом и легковым автомобилем «Lada Largus» на Режевском тракте пострадали 11 человек, один из которых скончался на месте. Шесть человек госпитализированы, сообщили в в telegram-канале Минздрава региона.
«Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении», — говорится в сообщении.
ДТП произошло вечером 16 ноября. Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.
Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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