Путин отреагировал на попытку «отмены России»

Путин: попытки «отмены России» Западом являются антикультурными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Политика Запада провалилась, заявил Владимир Путин Фото:

Политика Запада по поводу «отмены России» является антикультурной и расистской. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур

«Политика по „отмене России“ является антикультурной и расистской», — передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на попытку уничтожить русскую культуру, но такие попытки не достигли своей цели.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политика Запада по поводу «отмены России» является антикультурной и расистской. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур «Политика по „отмене России“ является антикультурной и расистской», — передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на попытку уничтожить русскую культуру, но такие попытки не достигли своей цели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...