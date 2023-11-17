Путин отреагировал на попытку «отмены России»

Путин: попытки «отмены России» Западом являются антикультурными

17 ноября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Политика Запада провалилась, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политика Запада по поводу «отмены России» является антикультурной и расистской. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур «Политика по „отмене России“ является антикультурной и расистской», — передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на попытку уничтожить русскую культуру, но такие попытки не достигли своей цели.

Политика Запада по поводу «отмены России» является антикультурной и расистской. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур «Политика по „отмене России“ является антикультурной и расистской», — передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на попытку уничтожить русскую культуру, но такие попытки не достигли своей цели.