Путин отреагировал на попытку «отмены России»

Политика Запада провалилась, заявил Владимир Путин
Политика Запада по поводу «отмены России» является антикультурной и расистской. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур
«Политика по „отмене России“ является антикультурной и расистской», — передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на попытку уничтожить русскую культуру, но такие попытки не достигли своей цели.
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