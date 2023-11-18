На какие болезни может указывать лень

Эндокринолог Казачкова: лень может быть признаком серьезного заболевания
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Лень может быть признаком гипотиреоза и анемии, заявила Екатерина Казачкова Фото:

Лень может являться признаком гипотиреоза (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы) или анемии. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Первое, что мы должны проверить — работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, по его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза», — сказала Казачкова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что следующее, что стоит проверить — нет ли анемии. Поскольку если в организме есть открытая анемия, человеку тоже будет лень что-либо делать.

Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина рассказала, что онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи.

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Лень может являться признаком гипотиреоза (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы) или анемии. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. «Первое, что мы должны проверить — работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, по его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза», — сказала Казачкова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что следующее, что стоит проверить — нет ли анемии. Поскольку если в организме есть открытая анемия, человеку тоже будет лень что-либо делать. Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина рассказала, что онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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