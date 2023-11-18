На какие болезни может указывать лень

Эндокринолог Казачкова: лень может быть признаком серьезного заболевания

18 ноября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Лень может быть признаком гипотиреоза и анемии, заявила Екатерина Казачкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лень может являться признаком гипотиреоза (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы) или анемии. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. «Первое, что мы должны проверить — работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, по его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза», — сказала Казачкова в интервью радио Sputnik . Она отметила, что следующее, что стоит проверить — нет ли анемии. Поскольку если в организме есть открытая анемия, человеку тоже будет лень что-либо делать. Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина рассказала, что онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи.

Лень может являться признаком гипотиреоза (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы) или анемии. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. «Первое, что мы должны проверить — работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, по его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза», — сказала Казачкова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что следующее, что стоит проверить — нет ли анемии. Поскольку если в организме есть открытая анемия, человеку тоже будет лень что-либо делать. Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина рассказала, что онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи.