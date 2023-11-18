Столица Прикамья получила в подарок от главы Архангельской области модель атомной подлодки «Пермь». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Участники финала олимпиады „Технологии успеха“, ребята из Архангельской области передали подарок от губернатора региона Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы — модель атомной подводной лодки „Пермь“. Благодарю за такой подарок», — сообщил в посте Махонин.
По словам Махонина, подлодка строится в Северодвинске, который является центром атомного судостроения России. Он добавил, что субмарина «Пермь» станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» и будет защищать морские рубежи страны.
Военно-морской флот России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. В конце 2024-го или начале 2025 года субмарина выйдет на испытания.
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