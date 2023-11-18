Махонин получил в подарок модель атомной подлодки «Пермь». Фото

19 ноября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Махонину подарили модель субмарины «Пермь» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Столица Прикамья получила в подарок от главы Архангельской области модель атомной подлодки «Пермь». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Участники финала олимпиады „Технологии успеха“, ребята из Архангельской области передали подарок от губернатора региона Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы — модель атомной подводной лодки „Пермь“. Благодарю за такой подарок», — сообщил в посте Махонин. По словам Махонина, подлодка строится в Северодвинске, который является центром атомного судостроения России. Он добавил, что субмарина «Пермь» станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» и будет защищать морские рубежи страны. Военно-морской флот России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. В конце 2024-го или начале 2025 года субмарина выйдет на испытания. Столица Пермского края получила в подарок макет атомной подлодки Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59

Столица Прикамья получила в подарок от главы Архангельской области модель атомной подлодки «Пермь». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Участники финала олимпиады „Технологии успеха“, ребята из Архангельской области передали подарок от губернатора региона Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы — модель атомной подводной лодки „Пермь“. Благодарю за такой подарок», — сообщил в посте Махонин. По словам Махонина, подлодка строится в Северодвинске, который является центром атомного судостроения России. Он добавил, что субмарина «Пермь» станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» и будет защищать морские рубежи страны. Военно-морской флот России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. В конце 2024-го или начале 2025 года субмарина выйдет на испытания.