18 ноября 2023
17 ноября 2023

Махонин получил в подарок модель атомной подлодки «Пермь». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Махонину подарили модель субмарины «Пермь» Фото:

Столица Прикамья получила в подарок от главы Архангельской области модель атомной подлодки «Пермь». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Участники финала олимпиады „Технологии успеха“, ребята из Архангельской области передали подарок от губернатора региона Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы — модель атомной подводной лодки „Пермь“. Благодарю за такой подарок», — сообщил в посте Махонин.

По словам Махонина, подлодка строится в Северодвинске, который является центром атомного судостроения России. Он добавил, что субмарина «Пермь» станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» и будет защищать морские рубежи страны.

Военно-морской флот России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. В конце 2024-го или начале 2025 года субмарина выйдет на испытания.

Столица Пермского края получила в подарок макет атомной подлодки
Столица Пермского края получила в подарок макет атомной подлодки
Фото:

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Столица Прикамья получила в подарок от главы Архангельской области модель атомной подлодки «Пермь». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Участники финала олимпиады „Технологии успеха“, ребята из Архангельской области передали подарок от губернатора региона Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы — модель атомной подводной лодки „Пермь“. Благодарю за такой подарок», — сообщил в посте Махонин. По словам Махонина, подлодка строится в Северодвинске, который является центром атомного судостроения России. Он добавил, что субмарина «Пермь» станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» и будет защищать морские рубежи страны. Военно-морской флот России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. В конце 2024-го или начале 2025 года субмарина выйдет на испытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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