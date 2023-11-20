Свердловские компании попали в топ-30 Forbes

20 ноября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

В список вошли сразу две уральские металлургические компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) попали в топ-30 крупнейших инвесторов России. Рейтинг составил Forbes. УГМК оказалась на 17 позиции, а РМК — на 21-й. По данным Forbes, объем инвестиций УГМК в 2022-м составил 76,5 млрд рублей — на 10 млрд больше, чем в 2021-м. При этом инвестиции РМК за прошлый год сократились на 15 млрд рублей, до 59,6 млрд рублей. Компании расставляли в топе, согласно отчетам о движении денежных средств за 2022 год. В сумму инвестиций были включены приобретение основных средств, нематериальных активов и новых бизнесов.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) попали в топ-30 крупнейших инвесторов России. Рейтинг составил Forbes. УГМК оказалась на 17 позиции, а РМК — на 21-й. По данным Forbes, объем инвестиций УГМК в 2022-м составил 76,5 млрд рублей — на 10 млрд больше, чем в 2021-м. При этом инвестиции РМК за прошлый год сократились на 15 млрд рублей, до 59,6 млрд рублей. Компании расставляли в топе, согласно отчетам о движении денежных средств за 2022 год. В сумму инвестиций были включены приобретение основных средств, нематериальных активов и новых бизнесов.