Свердловские компании попали в топ-30 Forbes

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
В список вошли сразу две уральские металлургические компании Фото:

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) попали в топ-30 крупнейших инвесторов России. Рейтинг составил Forbes.

УГМК оказалась на 17 позиции, а РМК — на 21-й. По данным Forbes, объем инвестиций УГМК в 2022-м составил 76,5 млрд рублей — на 10 млрд больше, чем в 2021-м. При этом инвестиции РМК за прошлый год сократились на 15 млрд рублей, до 59,6 млрд рублей.

Компании расставляли в топе, согласно отчетам о движении денежных средств за 2022 год. В сумму инвестиций были включены приобретение основных средств, нематериальных активов и новых бизнесов.

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Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) попали в топ-30 крупнейших инвесторов России. Рейтинг составил Forbes. УГМК оказалась на 17 позиции, а РМК — на 21-й. По данным Forbes, объем инвестиций УГМК в 2022-м составил 76,5 млрд рублей — на 10 млрд больше, чем в 2021-м. При этом инвестиции РМК за прошлый год сократились на 15 млрд рублей, до 59,6 млрд рублей. Компании расставляли в топе, согласно отчетам о движении денежных средств за 2022 год. В сумму инвестиций были включены приобретение основных средств, нематериальных активов и новых бизнесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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