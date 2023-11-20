На должность руководителя челябинского района претендуют три главы и чиновник

21 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

После отбора кандидатов конкурсной комиссией окончательное решение, кто станет главой района, примут депутаты муниципалитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К конкурсу на должность главы Еткульского района (Челябинская область) допущены четыре человека. Об этом URA.RU 21 ноября сообщили в конкурсной комиссии. «Решением конкурсной комиссии признаны зарегистрированными кандидатами и допущены к участию в конкурсе на должность главы Еткульского муниципального района четыре человека. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков», — сообщили в комиссии. Конкурс будет проводиться 23 ноября. Комиссии предстоит отобрать не менее двух кандидатов на пост главы. Из отобранных кандидатов 29 ноября депутаты районного собрания депутатов выберут главу Еткульского района сроком на пять лет. По данным URA.RU, областные власти готовы оказать поддержку действующему главе Кузьменкову. Выборы главы Еткульского района низкоконкурентны, учитывая участие в них действующего главы. На параллельно проходящие выборы главы Кунашакского района подали документы 12 человек.

К конкурсу на должность главы Еткульского района (Челябинская область) допущены четыре человека. Об этом URA.RU 21 ноября сообщили в конкурсной комиссии. «Решением конкурсной комиссии признаны зарегистрированными кандидатами и допущены к участию в конкурсе на должность главы Еткульского муниципального района четыре человека. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков», — сообщили в комиссии. Конкурс будет проводиться 23 ноября. Комиссии предстоит отобрать не менее двух кандидатов на пост главы. Из отобранных кандидатов 29 ноября депутаты районного собрания депутатов выберут главу Еткульского района сроком на пять лет. По данным URA.RU, областные власти готовы оказать поддержку действующему главе Кузьменкову. Выборы главы Еткульского района низкоконкурентны, учитывая участие в них действующего главы. На параллельно проходящие выборы главы Кунашакского района подали документы 12 человек.