20 ноября 2023

В Перми новые арт-объекты образовали экскурсионный маршрут. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Мастерскую управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Солнечногорск , художник, борода, граффити, красная шапка, рисуют на стене, лестница, баллончик с краской, территория лагеря
Художник успел расписать город до прихода зимы Фото:

В Перми появился ряд новых арт-объектов — это распределительные шкафы узлов связи, которые разрисовал художник Висмут Тляшев. Все они расположены в Мотовилихинском районе города и образуют своеобразный туристический маршрут, говорят в компании «Ростелеком»

«Оформленные распределительные шкафы стали частью нового телекоммуникационного маршрута. Объекты расположены так, что их можно обойти и сделать с ними яркие фото примерно за полчаса. Арт-объекты появились на улицах Дружбы, Ким, Крупской, Тургенева и Уральской», — рассказали URA.RU связисты.

Художник изобразил на шкафах медведя, памятник «Пермяк соленые уши», театры юного зрителя и оперы и балета, а также ротонду из парка Горького. Ранее URA.RU рассказывало, что художники превратили в арт-объекты здания тепловых пунктов (ЦТП).

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В Перми появился ряд новых арт-объектов — это распределительные шкафы узлов связи, которые разрисовал художник Висмут Тляшев. Все они расположены в Мотовилихинском районе города и образуют своеобразный туристический маршрут, говорят в компании «Ростелеком» «Оформленные распределительные шкафы стали частью нового телекоммуникационного маршрута. Объекты расположены так, что их можно обойти и сделать с ними яркие фото примерно за полчаса. Арт-объекты появились на улицах Дружбы, Ким, Крупской, Тургенева и Уральской», — рассказали URA.RU связисты. Художник изобразил на шкафах медведя, памятник «Пермяк соленые уши», театры юного зрителя и оперы и балета, а также ротонду из парка Горького. Ранее URA.RU рассказывало, что художники превратили в арт-объекты здания тепловых пунктов (ЦТП).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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