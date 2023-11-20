В Перми новые арт-объекты образовали экскурсионный маршрут. Фото

21 ноября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Художник успел расписать город до прихода зимы Фото: Софья Сандурская © URA.RU В Перми появился ряд новых арт-объектов — это распределительные шкафы узлов связи, которые разрисовал художник Висмут Тляшев. Все они расположены в Мотовилихинском районе города и образуют своеобразный туристический маршрут, говорят в компании «Ростелеком» «Оформленные распределительные шкафы стали частью нового телекоммуникационного маршрута. Объекты расположены так, что их можно обойти и сделать с ними яркие фото примерно за полчаса. Арт-объекты появились на улицах Дружбы, Ким, Крупской, Тургенева и Уральской», — рассказали URA.RU связисты. Художник изобразил на шкафах медведя, памятник «Пермяк соленые уши», театры юного зрителя и оперы и балета, а также ротонду из парка Горького. Ранее URA.RU рассказывало, что художники превратили в арт-объекты здания тепловых пунктов (ЦТП). Проект приурочили к 300-летию Перми Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Медведей в Перми много не бывает Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В Перми появился ряд новых арт-объектов — это распределительные шкафы узлов связи, которые разрисовал художник Висмут Тляшев. Все они расположены в Мотовилихинском районе города и образуют своеобразный туристический маршрут, говорят в компании «Ростелеком» «Оформленные распределительные шкафы стали частью нового телекоммуникационного маршрута. Объекты расположены так, что их можно обойти и сделать с ними яркие фото примерно за полчаса. Арт-объекты появились на улицах Дружбы, Ким, Крупской, Тургенева и Уральской», — рассказали URA.RU связисты. Художник изобразил на шкафах медведя, памятник «Пермяк соленые уши», театры юного зрителя и оперы и балета, а также ротонду из парка Горького. Ранее URA.RU рассказывало, что художники превратили в арт-объекты здания тепловых пунктов (ЦТП).