В Перми появился ряд новых арт-объектов — это распределительные шкафы узлов связи, которые разрисовал художник Висмут Тляшев. Все они расположены в Мотовилихинском районе города и образуют своеобразный туристический маршрут, говорят в компании «Ростелеком»
«Оформленные распределительные шкафы стали частью нового телекоммуникационного маршрута. Объекты расположены так, что их можно обойти и сделать с ними яркие фото примерно за полчаса. Арт-объекты появились на улицах Дружбы, Ким, Крупской, Тургенева и Уральской», — рассказали URA.RU связисты.
Художник изобразил на шкафах медведя, памятник «Пермяк соленые уши», театры юного зрителя и оперы и балета, а также ротонду из парка Горького. Ранее URA.RU рассказывало, что художники превратили в арт-объекты здания тепловых пунктов (ЦТП).
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