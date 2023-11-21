Конкурс на главного архитектора Челябинска признан несостоявшимся

Кандидаты не соответствовали по уровню квалификации, решила комиссия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурс на главного архитектора Челябинска будет проведен повторно из-за несоответствия кандидатов уровню требований. Об этом URA.RU 21 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прошел второй этап конкурса на замещение должности архитектора Челябинска. По итогам все кандидаты признаны не соответствующими требованиям квалификации. Решено провести конкурс повторно», — заявили в мэрии.

Дату проведения конкурса пока не сообщают. О том, что во второй этап прошли пять кандидаток, стало известно 7 ноября. За место главного архитектора боролись Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина. Еще один кандидат был отсеян на первом этапе.

Должность главного архитектора города свободна с 13 июля. Сейчас его полномочия исполняет Ольга Никитина.