Конкурс на главного архитектора Челябинска признан несостоявшимся

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Интервью с архитектором Мэттом Картрайтом. Екатеринбург
Кандидаты не соответствовали по уровню квалификации, решила комиссия Фото:

Конкурс на главного архитектора Челябинска будет проведен повторно из-за несоответствия кандидатов уровню требований. Об этом URA.RU 21 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прошел второй этап конкурса на замещение должности архитектора Челябинска. По итогам все кандидаты признаны не соответствующими требованиям квалификации. Решено провести конкурс повторно», — заявили в мэрии.

Дату проведения конкурса пока не сообщают. О том, что во второй этап прошли пять кандидаток, стало известно 7 ноября. За место главного архитектора боролись Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина. Еще один кандидат был отсеян на первом этапе.

Должность главного архитектора города свободна с 13 июля. Сейчас его полномочия исполняет Ольга Никитина.

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Конкурс на главного архитектора Челябинска будет проведен повторно из-за несоответствия кандидатов уровню требований. Об этом URA.RU 21 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «Прошел второй этап конкурса на замещение должности архитектора Челябинска. По итогам все кандидаты признаны не соответствующими требованиям квалификации. Решено провести конкурс повторно», — заявили в мэрии. Дату проведения конкурса пока не сообщают. О том, что во второй этап прошли пять кандидаток, стало известно 7 ноября. За место главного архитектора боролись Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина. Еще один кандидат был отсеян на первом этапе. Должность главного архитектора города свободна с 13 июля. Сейчас его полномочия исполняет Ольга Никитина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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