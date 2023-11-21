Стоимость апартаментов в старом фонде в среднем составляет 8,9 млн, в новостройках — 11 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, спрос на вторичное жилье в апартаментах вырос на 31%, а на подобный вид жилья в новостройках увеличился только на 14%. Стоимость апартаментов в старом фонде при этом выросла на 16%, составив 125 тысяч рублей за квадратный метр. В новом фонде цены взлетели на 47%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске спрос на апартаменты в новостройках вырос на 14%, а на тот же тип жилья на вторичном рынке — на 31% за год. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в городе за год выросла на 16% и на данный момент составляет 125 тысяч рублей за квадратный метр. В апартаментах в новостройках за тот же период цены выросли на 47% до 148 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе.

Средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке в Челябинске на данный момент в среднем составляет 8,9 млн рублей. На первичном рынке данная недвижимость в среднем стоит 11 млн рублей.

В целом по России самые дорогие апартаменты продаются в Москве (279 тысяч рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (235 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (197 тысяч рублей). По наиболее бюджетным ценам их можно купить в Омске (81 тысяча рублей) и Краснодаре (95 тысяч рублей).

Апартаменты представляют собой нежилую коммерческую недвижимость, которая внешне ничем не отличаются от квартиры. Но из-за особого статуса в таком помещении нельзя оформить постоянную регистрацию, прописаться можно только на определенный срок.

В Челябинске спрос на апартаменты в старом фонде в 2022—2023 годах рос быстрее, чем на новую недвижимость Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость»