Мэрия Челябинска в 10 раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой. Скрин

Мэрия Челябинска снизила цену на автокомплекс с 7,3 млн до 738 тысяч рублей

22 ноября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

В июле стартовая цена недостроя составляла 7 млн 346 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена предмета аукциона составляет 738 тысяч рублей. Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоятся 23 января», — сообщили в пресс-службе. Недострой был изъят по суду у компании «Техподдержка». Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали по начальной стоимости 7 млн 346 тысяч рублей. Недостроенный автокомплекс был изъят по суду у компании «Техподдержка» Скрин: администрация города Челябинска Объект расположен на земельном участке, площадью 510,9 квадратных метров Скрин: кадастровая карта города Челябинск

Мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена предмета аукциона составляет 738 тысяч рублей. Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоятся 23 января», — сообщили в пресс-службе. Недострой был изъят по суду у компании «Техподдержка». Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали по начальной стоимости 7 млн 346 тысяч рублей.