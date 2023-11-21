21 ноября 2023

Мэрия Челябинска в 10 раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой. Скрин

Мэрия Челябинска снизила цену на автокомплекс с 7,3 млн до 738 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Косилов. Челябинск, недострой около гостиницы малахит
В июле стартовая цена недостроя составляла 7 млн 346 тысяч рублей Фото:

Мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена предмета аукциона составляет 738 тысяч рублей. Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоятся 23 января», — сообщили в пресс-службе.

Недострой был изъят по суду у компании «Техподдержка». Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали по начальной стоимости 7 млн 346 тысяч рублей.

Недостроенный автокомплекс был изъят по суду у компании «Техподдержка»
Недостроенный автокомплекс был изъят по суду у компании «Техподдержка»
Объект расположен на земельном участке, площадью 510,9 квадратных метров
Объект расположен на земельном участке, площадью 510,9 квадратных метров

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Мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена предмета аукциона составляет 738 тысяч рублей. Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоятся 23 января», — сообщили в пресс-службе. Недострой был изъят по суду у компании «Техподдержка». Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали по начальной стоимости 7 млн 346 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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