В зоне СВО погиб 19-летний мотострелок Никита Красноборов из Пермского края

23 ноября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Пермяк погиб 14 ноября на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб 19-летний командир отделения мотострелкового батальона Никита Красноборов из Березовского округа Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «С прискорбием сообщаем, что 14 ноября при участии в спецоперации погиб рядовой Никита Красноборов (17.01.2004 г. р.). Он проходил военную службу по контракту с 25 октября 2023 года в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона», — указано на странице ведомства в соцети «ВКонтакте». Красноборов окончил 9 классов. В 2020 году поступил в Пермский краевой индустриальный техникум на специальность техник-технолог. В текущем году молодой человек взял академический отпуск, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на военную службу. Никита Красноборов взял «академ» в техникуме и отправился на фронт Фото: страница VK администрации Березовского округа, https://vk.com/berra_adm?ysclid=lpa7dt0yjk670802294&z=photo-179615091_457249190%2Falbum-179615091_00%2Frev

В зоне проведения спецоперации погиб 19-летний командир отделения мотострелкового батальона Никита Красноборов из Березовского округа Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «С прискорбием сообщаем, что 14 ноября при участии в спецоперации погиб рядовой Никита Красноборов (17.01.2004 г. р.). Он проходил военную службу по контракту с 25 октября 2023 года в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона», — указано на странице ведомства в соцети «ВКонтакте». Красноборов окончил 9 классов. В 2020 году поступил в Пермский краевой индустриальный техникум на специальность техник-технолог. В текущем году молодой человек взял академический отпуск, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на военную службу.