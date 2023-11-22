22 ноября 2023

В зоне СВО погиб 19-летний мотострелок Никита Красноборов из Пермского края

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Пермяк погиб 14 ноября на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб 19-летний командир отделения мотострелкового батальона Никита Красноборов из Березовского округа Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории.

«С прискорбием сообщаем, что 14 ноября при участии в спецоперации погиб рядовой Никита Красноборов (17.01.2004 г. р.). Он проходил военную службу по контракту с 25 октября 2023 года в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона», — указано на странице ведомства в соцети «ВКонтакте».

Красноборов окончил 9 классов. В 2020 году поступил в Пермский краевой индустриальный техникум на специальность техник-технолог. В текущем году молодой человек взял академический отпуск, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на военную службу.

Никита Красноборов взял «академ» в техникуме и отправился на фронт
Никита Красноборов взял «академ» в техникуме и отправился на фронт
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В зоне проведения спецоперации погиб 19-летний командир отделения мотострелкового батальона Никита Красноборов из Березовского округа Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «С прискорбием сообщаем, что 14 ноября при участии в спецоперации погиб рядовой Никита Красноборов (17.01.2004 г. р.). Он проходил военную службу по контракту с 25 октября 2023 года в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона», — указано на странице ведомства в соцети «ВКонтакте». Красноборов окончил 9 классов. В 2020 году поступил в Пермский краевой индустриальный техникум на специальность техник-технолог. В текущем году молодой человек взял академический отпуск, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на военную службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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