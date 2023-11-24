В Полевском ребенок утонул в бассейне во время игры «кто глубже нырнет»

Ребенок погиб во время тренировки по плаванию (архивное фото)
Появились новые подробности трагедии, которая произошла 24 ноября в Полевском (Свердловская область). Мальчик утонул в бассейне во время игры «кто глубже нырнет». Об этом рассказал источник URA.RU.
«Мальчики играли в игру „кто глубже нырнет“, ну и он…» — делится наш источник. Трагедия произошла во время тренировки по плаванию.
После гибели 12-летнего мальчика Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Виновным грозит срок до шести лет лишения свободы.
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