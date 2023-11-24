24 ноября 2023

В Полевском ребенок утонул в бассейне во время игры «кто глубже нырнет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, бассейн, дворец водных видов спорта
Ребенок погиб во время тренировки по плаванию (архивное фото) Фото:

Появились новые подробности трагедии, которая произошла 24 ноября в Полевском (Свердловская область). Мальчик утонул в бассейне во время игры «кто глубже нырнет». Об этом рассказал источник URA.RU.

«Мальчики играли в игру „кто глубже нырнет“, ну и он…» — делится наш источник. Трагедия произошла во время тренировки по плаванию.

После гибели 12-летнего мальчика Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Виновным грозит срок до шести лет лишения свободы.

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Появились новые подробности трагедии, которая произошла 24 ноября в Полевском (Свердловская область). Мальчик утонул в бассейне во время игры «кто глубже нырнет». Об этом рассказал источник URA.RU. «Мальчики играли в игру „кто глубже нырнет“, ну и он…» — делится наш источник. Трагедия произошла во время тренировки по плаванию. После гибели 12-летнего мальчика Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Виновным грозит срок до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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