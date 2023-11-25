Володин согласился с Михалковым и назвал уехавших россиян предателями

Володин: релоканты совершили предательство по отношению к РФ и близким

25 ноября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

По словам Володина, РФ не ждет релокантов «с распростертыми объятиями» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением российского режиссера Никиты Михалкова насчет релокантов. По словам режиссера, он не согласен продолжать работу с уехавшими гражданами РФ. Володин, в свою очередь, назвал уехавших за границу людей предателями. «А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — передают argumenti.ru слова Володина. По его словам, сейчас многие граждане РФ защищают родину и принимают участие в СВО. Другие занимаются развитием экономики страны. Председатель Госдумы добавил, что россияне, уехавшие в Израиль и получившие гражданство этой страны, на данный момент бегут обратно. Они отказались защищать и свое государство, и то, которое их приняло. Он привел в пример слова персидского философа Омара Хайяма, в которых он описывает предательство. «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», — процитировал политик. Ранее Володин заявил, что тех людей, кто уехал из России и совершил подлые поступки, «ждет Магадан». Кремль выразил поддержку позиции Володина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с теми, кто выбрал сторону киевского режима, государству не по пути. Россия ждет тех, кто свободно выбирает, где им жить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением российского режиссера Никиты Михалкова насчет релокантов. По словам режиссера, он не согласен продолжать работу с уехавшими гражданами РФ. Володин, в свою очередь, назвал уехавших за границу людей предателями. «А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — передают argumenti.ru слова Володина. По его словам, сейчас многие граждане РФ защищают родину и принимают участие в СВО. Другие занимаются развитием экономики страны. Председатель Госдумы добавил, что россияне, уехавшие в Израиль и получившие гражданство этой страны, на данный момент бегут обратно. Они отказались защищать и свое государство, и то, которое их приняло. Он привел в пример слова персидского философа Омара Хайяма, в которых он описывает предательство. «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», — процитировал политик. Ранее Володин заявил, что тех людей, кто уехал из России и совершил подлые поступки, «ждет Магадан». Кремль выразил поддержку позиции Володина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с теми, кто выбрал сторону киевского режима, государству не по пути. Россия ждет тех, кто свободно выбирает, где им жить.