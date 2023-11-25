Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты. Фото

26 ноября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Пикет феминисток сорвался из-за задержания организатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты, которые им сегодня не дали развернуть. Фотографии были опубликованы в telegram-канале. «Плакаты, которые так и не дали развернуть сегодня», — сообщается в telegram-канале «Союз маоистов Урала». Пикет проходил 26 ноября. Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, которое приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Организаторов пикета против запрета абортов 26 ноября выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Позже организатора задержали и пикет сорвался. Фото: telegram-канал «Союз маоистов Урала», https://t.me/umu174/1148 Фото: telegram-канал «Союз маоистов Урала», https://t.me/umu174/1148 Фото: telegram-канал «Союз маоистов Урала», https://t.me/umu174/1148

Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты, которые им сегодня не дали развернуть. Фотографии были опубликованы в telegram-канале. «Плакаты, которые так и не дали развернуть сегодня», — сообщается в telegram-канале «Союз маоистов Урала». Пикет проходил 26 ноября. Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, которое приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Организаторов пикета против запрета абортов 26 ноября выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Позже организатора задержали и пикет сорвался.