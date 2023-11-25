25 ноября 2023

Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш Немцова. Москва, плакаты, яшин илья, лозунги, транспаранты, марш немцова
Пикет феминисток сорвался из-за задержания организатор Фото:

Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты, которые им сегодня не дали развернуть. Фотографии были опубликованы в telegram-канале.

«Плакаты, которые так и не дали развернуть сегодня», — сообщается в telegram-канале «Союз маоистов Урала». Пикет проходил 26 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, которое приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Организаторов пикета против запрета абортов 26 ноября выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Позже организатора задержали и пикет сорвался.

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Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты, которые им сегодня не дали развернуть. Фотографии были опубликованы в telegram-канале. «Плакаты, которые так и не дали развернуть сегодня», — сообщается в telegram-канале «Союз маоистов Урала». Пикет проходил 26 ноября. Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, которое приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Организаторов пикета против запрета абортов 26 ноября выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Позже организатора задержали и пикет сорвался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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