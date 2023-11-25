Пикет феминисток сорвался из-за задержания организатор
Организаторы пикета против запрета абортов в Екатеринбурге показали плакаты, которые им сегодня не дали развернуть. Фотографии были опубликованы в telegram-канале.
«Плакаты, которые так и не дали развернуть сегодня», — сообщается в telegram-канале «Союз маоистов Урала». Пикет проходил 26 ноября.
Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, которое приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Организаторов пикета против запрета абортов 26 ноября выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Позже организатора задержали и пикет сорвался.
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