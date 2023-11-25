Пикет феминисток в Екатеринбурге сорвался из-за задержания организатора. Фото

26 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Пикетчики так и не доехали до парка 50-летия ВЛКСМ Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге сорвался пикет против насилия над женщинами и ограничения их прав. После того, как сотрудники министерства общественной безопасности (МОБ) сказали участникам, что в парке на проспекте Орджоникидзе нельзя проводить пикеты, активисты собрались ехать на альтернативную площадку, но вскоре сообщили в своем telegram-канале о задержании одного из организаторов и до другого парка так и не доехали. Авторы пикета планировали отправиться в парк 50-летия ВЛКСМ, который относится к категории гайд-парков — мест, отведенных для коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений. До планируемого выезда у всех активистов полиция проверила документы, после чего один из четырех участников пикета был задержан. Организаторы мероприятия сообщили, что мужчину отвезли в отделение полиции, откуда активиста забрали сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области (Центр «Э»). Предполагалось, что пикет в парке 50-летия ВЛКСМ на Шаумяна начнется после митинга против строительства общежития и административного корпуса училища олимпийского резерва, участники которого обратились с просьбами к Путину и Якушеву. О невозможности проведения двух мероприятий одновременно ранее митингующих уведомила полиция. Корреспондент URA.RU, который также отправился в парк 50-летия ВЛКСМ, передает, что силовики прибыли на новое место встречи раньше пикетчиков. Когда стало понятно, что никто не приедет из-за задержания организатора, два участника ушли с территории парка. Всего в акции пришли участвовать 4-5 человек, при этом организаторы писали в анонсе, что ждут активистов из Челябинска. Ранее URA.RU сообщало, что участников пикета против насилия над женщинами и ограничения их прав — в частности, на аборты — выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Само мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сорвался пикет против насилия над женщинами и ограничения их прав. После того, как сотрудники министерства общественной безопасности (МОБ) сказали участникам, что в парке на проспекте Орджоникидзе нельзя проводить пикеты, активисты собрались ехать на альтернативную площадку, но вскоре сообщили в своем telegram-канале о задержании одного из организаторов и до другого парка так и не доехали. Авторы пикета планировали отправиться в парк 50-летия ВЛКСМ, который относится к категории гайд-парков — мест, отведенных для коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений. До планируемого выезда у всех активистов полиция проверила документы, после чего один из четырех участников пикета был задержан. Организаторы мероприятия сообщили, что мужчину отвезли в отделение полиции, откуда активиста забрали сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области (Центр «Э»). Предполагалось, что пикет в парке 50-летия ВЛКСМ на Шаумяна начнется после митинга против строительства общежития и административного корпуса училища олимпийского резерва, участники которого обратились с просьбами к Путину и Якушеву. О невозможности проведения двух мероприятий одновременно ранее митингующих уведомила полиция. Корреспондент URA.RU, который также отправился в парк 50-летия ВЛКСМ, передает, что силовики прибыли на новое место встречи раньше пикетчиков. Когда стало понятно, что никто не приедет из-за задержания организатора, два участника ушли с территории парка. Всего в акции пришли участвовать 4-5 человек, при этом организаторы писали в анонсе, что ждут активистов из Челябинска. Ранее URA.RU сообщало, что участников пикета против насилия над женщинами и ограничения их прав — в частности, на аборты — выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Само мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.