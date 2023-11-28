Челябинцы в Чечне почтили память Ахмата Кадырова. Видео

28 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В Чечне бережно хранят память об Ахмате Кадырове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Делегация Челябинской области отправилась с визитом в Чечню и почтила там память первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом в своем telegram-канале 28 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «В Чеченскую республику прибыла делегация из Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком и представителем главы республики в Челябинске Арби Яхяевым. Вместе с членами делегации посетил мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и принял участие в возложении цветов к мемориальной плите первого президента Чечни», — сообщил Дудаев. Челябинскую делегацию провели с экскурсией по музею, рассказали о представленных экспонатах и о том, что в республике делается для сохранения исторической памяти. Челябинская область поддерживает давнее сотрудничество с Чеченской Республикой. Визит проводится для укрепления экономических и культурных связей двух регионов.

Делегация Челябинской области отправилась с визитом в Чечню и почтила там память первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом в своем telegram-канале 28 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «В Чеченскую республику прибыла делегация из Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком и представителем главы республики в Челябинске Арби Яхяевым. Вместе с членами делегации посетил мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и принял участие в возложении цветов к мемориальной плите первого президента Чечни», — сообщил Дудаев. Челябинскую делегацию провели с экскурсией по музею, рассказали о представленных экспонатах и о том, что в республике делается для сохранения исторической памяти. Челябинская область поддерживает давнее сотрудничество с Чеченской Республикой. Визит проводится для укрепления экономических и культурных связей двух регионов.