Челябинцы в Чечне почтили память Ахмата Кадырова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чечня. Грозный , чечня, грозный, кадыров ахмат
В Чечне бережно хранят память об Ахмате Кадырове Фото:

Делегация Челябинской области отправилась с визитом в Чечню и почтила там память первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом в своем telegram-канале 28 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«В Чеченскую республику прибыла делегация из Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком и представителем главы республики в Челябинске Арби Яхяевым. Вместе с членами делегации посетил мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и принял участие в возложении цветов к мемориальной плите первого президента Чечни», — сообщил Дудаев.

Челябинскую делегацию провели с экскурсией по музею, рассказали о представленных экспонатах и о том, что в республике делается для сохранения исторической памяти. Челябинская область поддерживает давнее сотрудничество с Чеченской Республикой. Визит проводится для укрепления экономических и культурных связей двух регионов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Челябинской области отправилась с визитом в Чечню и почтила там память первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом в своем telegram-канале 28 ноября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «В Чеченскую республику прибыла делегация из Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком и представителем главы республики в Челябинске Арби Яхяевым. Вместе с членами делегации посетил мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и принял участие в возложении цветов к мемориальной плите первого президента Чечни», — сообщил Дудаев. Челябинскую делегацию провели с экскурсией по музею, рассказали о представленных экспонатах и о том, что в республике делается для сохранения исторической памяти. Челябинская область поддерживает давнее сотрудничество с Чеченской Республикой. Визит проводится для укрепления экономических и культурных связей двух регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...