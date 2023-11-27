Стало известно, из-за чего подрались мамочки в Екатеринбурге

Поводом для драки между двумя женщинами возле детского сада «Апельсинчики» в Екатеринбурге стал пост в соцсетях, под которым одна из них поспорила с мужем другой по поводу национальности, предположительно, молодых людей, стрелявших в «Гринвиче». Скрин переписки появился в соцсетях.
«Вряд ли это чеченцы, это скорее аварцы», — написала пользователь Анастасия. Некий Аслан ей ответил: «Как это ты определила нацию?». Анастасия продолжила: «А где написано, что определила? Перечитай заново, включив мозг». Скрин переписки публикует telegram-канал «Четвертый канал».
После этого жена Аслана написала в личку Анастасии и спросила, в своем ли она уме так грубо отвечать. Анастасия заявила, что в своем, на что получила ответ: «Что за хамство!» и матерное оскорбление. Далее, как сообщало URA.RU, мамочки встретились возле детского сада «Апельсинчики», куда пришли отводить детей, и продолжили выяснять отношения кулаками.
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