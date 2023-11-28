Полиция задержала двух участников пожара в многоэтажке Екатеринбурга

29 ноября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Участников пожара в квартире по адресу Юмашева,10 доставили в районное УВД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Двое участников пожара в квартире многоэтажки Екатеринбурга на улице Юмашева, в котором пострадали несколько человек, были задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС Свердловской области Николай Максимов. «Двое участников пожара были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в районное УВД», — сказал Николай Максимов. Надышались дымом, были вынуждены обратиться за помощью к медикам пять человек, из них один ребенок. По словам жителей дома, пожару предшествовал хлопок в квартире, после чего из окон повалил дым. В момент пожара в квартире находилось трое мужчин, один из которых сбежал, двое других спустились на третий этаж, где проживала сестра одного из мужчин. Оставив дверь открытой, они обеспечили доступ воздуха к очагу возгорания. «Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение было подано два водяных ствола», — отметил спасатель. Пожар на улице Юмашева произошел в ночь на 29 ноября. В тушении возгорания участвовали 44 человека и 16 единиц техники.

Двое участников пожара в квартире многоэтажки Екатеринбурга на улице Юмашева, в котором пострадали несколько человек, были задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС Свердловской области Николай Максимов. «Двое участников пожара были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в районное УВД», — сказал Николай Максимов. Надышались дымом, были вынуждены обратиться за помощью к медикам пять человек, из них один ребенок. По словам жителей дома, пожару предшествовал хлопок в квартире, после чего из окон повалил дым. В момент пожара в квартире находилось трое мужчин, один из которых сбежал, двое других спустились на третий этаж, где проживала сестра одного из мужчин. Оставив дверь открытой, они обеспечили доступ воздуха к очагу возгорания. «Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение было подано два водяных ствола», — отметил спасатель. Пожар на улице Юмашева произошел в ночь на 29 ноября. В тушении возгорания участвовали 44 человека и 16 единиц техники.