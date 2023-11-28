28 ноября 2023

Полиция задержала двух участников пожара в многоэтажке Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Участников пожара в квартире по адресу Юмашева,10 доставили в районное УВД Фото:

Двое участников пожара в квартире многоэтажки Екатеринбурга на улице Юмашева, в котором пострадали несколько человек, были задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС Свердловской области Николай Максимов.

«Двое участников пожара были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в районное УВД», — сказал Николай Максимов. Надышались дымом, были вынуждены обратиться за помощью к медикам пять человек, из них один ребенок. По словам жителей дома, пожару предшествовал хлопок в квартире, после чего из окон повалил дым.

В момент пожара в квартире находилось трое мужчин, один из которых сбежал, двое других спустились на третий этаж, где проживала сестра одного из мужчин. Оставив дверь открытой, они обеспечили доступ воздуха к очагу возгорания. «Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение было подано два водяных ствола», — отметил спасатель.

Пожар на улице Юмашева произошел в ночь на 29 ноября. В тушении возгорания участвовали 44 человека и 16 единиц техники.

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Двое участников пожара в квартире многоэтажки Екатеринбурга на улице Юмашева, в котором пострадали несколько человек, были задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС Свердловской области Николай Максимов. «Двое участников пожара были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в районное УВД», — сказал Николай Максимов. Надышались дымом, были вынуждены обратиться за помощью к медикам пять человек, из них один ребенок. По словам жителей дома, пожару предшествовал хлопок в квартире, после чего из окон повалил дым. В момент пожара в квартире находилось трое мужчин, один из которых сбежал, двое других спустились на третий этаж, где проживала сестра одного из мужчин. Оставив дверь открытой, они обеспечили доступ воздуха к очагу возгорания. «Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение было подано два водяных ствола», — отметил спасатель. Пожар на улице Юмашева произошел в ночь на 29 ноября. В тушении возгорания участвовали 44 человека и 16 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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