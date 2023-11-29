Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Магнитогорском Челябинской области. Толчки магнитудой 2,6 единиц произошли в Республике Башкортостан в восьми километрах от границы с областью. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Землетрясение магнитудой 2,6 единицы зафиксировано 28 ноября в 09:28 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземного толчка был в городском округе Сибай (Республика Башкортостан) в 63 километрах от Магнитогорска», — указано на сайте КНЦД.
Землетрясение произошло в 14:28 по местному времени всего в восьми километрах от границы с Челябинской области. Ближайший населенный пункт на территории региона — поселок Ильинка Кизильского района.
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