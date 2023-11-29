29 ноября 2023

Под Магнитогорском произошло землетрясение. Карта

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, сейсмодатчик, землетрясение
Колебания магнитудой 2,6 единиц зафиксированы рядом с границей Челябинской области Фото:

Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Магнитогорском Челябинской области. Толчки магнитудой 2,6 единиц произошли в Республике Башкортостан в восьми километрах от границы с областью. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Землетрясение магнитудой 2,6 единицы зафиксировано 28 ноября в 09:28 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземного толчка был в городском округе Сибай (Республика Башкортостан) в 63 километрах от Магнитогорска», — указано на сайте КНЦД.

Землетрясение произошло в 14:28 по местному времени всего в восьми километрах от границы с Челябинской области. Ближайший населенный пункт на территории региона — поселок Ильинка Кизильского района.

Рядом с границей Челябинской области произошло двухбалльное землетрясение
Рядом с границей Челябинской области произошло двухбалльное землетрясение

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Магнитогорском Челябинской области. Толчки магнитудой 2,6 единиц произошли в Республике Башкортостан в восьми километрах от границы с областью. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Землетрясение магнитудой 2,6 единицы зафиксировано 28 ноября в 09:28 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземного толчка был в городском округе Сибай (Республика Башкортостан) в 63 километрах от Магнитогорска», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение произошло в 14:28 по местному времени всего в восьми километрах от границы с Челябинской области. Ближайший населенный пункт на территории региона — поселок Ильинка Кизильского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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