Под Магнитогорском произошло землетрясение. Карта

30 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Колебания магнитудой 2,6 единиц зафиксированы рядом с границей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Магнитогорском Челябинской области. Толчки магнитудой 2,6 единиц произошли в Республике Башкортостан в восьми километрах от границы с областью. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Землетрясение магнитудой 2,6 единицы зафиксировано 28 ноября в 09:28 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземного толчка был в городском округе Сибай (Республика Башкортостан) в 63 километрах от Магнитогорска», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение произошло в 14:28 по местному времени всего в восьми километрах от границы с Челябинской области. Ближайший населенный пункт на территории региона — поселок Ильинка Кизильского района. Рядом с границей Челябинской области произошло двухбалльное землетрясение Карта: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php

Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Магнитогорском Челябинской области. Толчки магнитудой 2,6 единиц произошли в Республике Башкортостан в восьми километрах от границы с областью. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Землетрясение магнитудой 2,6 единицы зафиксировано 28 ноября в 09:28 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр подземного толчка был в городском округе Сибай (Республика Башкортостан) в 63 километрах от Магнитогорска», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение произошло в 14:28 по местному времени всего в восьми километрах от границы с Челябинской области. Ближайший населенный пункт на территории региона — поселок Ильинка Кизильского района.