Бывшему замглавы челябинского района почти в три раза снизили срок в колонии

30 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Суд переквалифицировал все преступные эпизоды Семена Авраменко на более мягкие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд пересмотрел приговор бывшему первому замглавы Ашинского района Семену Авраменко, снизив срок с 8,5 до трех лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд апелляционной инстанции действия Семена Авраменко по девяти преступлениям переквалифицировал с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. От назначенного наказания Авраменко освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также по одному из преступлений действия были переквалифицированы с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 2 ст. 290 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима и со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 500 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. Там отметили, что также Авраменко изменили дополнительную часть наказания. Срок лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий снизили с четырех до двух лет. Приговор вступил в законную силу. URA.RU связалось с адвокатом Авраменко, Александром Сафоновым. Он от комментария отказался. Авраменко был задержан в декабре 2021 года. По версии следствия, он получал от бизнесменов деньги за общее покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Всего Авраменко получил от коммерсантов около 300 тысяч рублей. В его деле насчитывается 10 эпизодов коррупционных преступлений. В июле текущего года Авраменко признали виновным во взяточничестве. Ашинский горсуд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд пересмотрел приговор бывшему первому замглавы Ашинского района Семену Авраменко, снизив срок с 8,5 до трех лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд апелляционной инстанции действия Семена Авраменко по девяти преступлениям переквалифицировал с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. От назначенного наказания Авраменко освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также по одному из преступлений действия были переквалифицированы с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 2 ст. 290 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима и со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 500 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. Там отметили, что также Авраменко изменили дополнительную часть наказания. Срок лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий снизили с четырех до двух лет. Приговор вступил в законную силу. URA.RU связалось с адвокатом Авраменко, Александром Сафоновым. Он от комментария отказался. Авраменко был задержан в декабре 2021 года. По версии следствия, он получал от бизнесменов деньги за общее покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Всего Авраменко получил от коммерсантов около 300 тысяч рублей. В его деле насчитывается 10 эпизодов коррупционных преступлений. В июле текущего года Авраменко признали виновным во взяточничестве. Ашинский горсуд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей.