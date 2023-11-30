30 ноября 2023

Арбитражный суд принял заявление челябинского экс-таможенника о банкротстве

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Виды Челябинска, арбитражный суд, город челябинск
Суд рассмотрит заявление Сухроба Лутфуллоева о личном банкротстве Фото:

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о банкротстве бывшего таможенника Сухроба Лутфуллоева, который в данный момент отбывает срок за мошенничество. Информация об этом появилась в карточке дела.

«Определение о принятии заявления о признании должника банкротом», — говорится в карточке дела. Первое заседание по делу назначено на 31 января 2024 года.

Сумма исковых требований превышает 6,4 млн рублей. Экс-таможенник имеет задолженности по кредитам и налогам.

Луфулловев подал заявление о личном банкротстве, находясь в колонии, куда его отправили за мошенничество. В суде удалось доказать его виновность в обмане одного из предпринимателей, которого он убедил, что сможет помочь с пропуском фур с товаром через границу. По версии следствия, с помощью подобной аферы Лутфуллоев получил от коммерсанта 66 тысяч долларов. С сентября 2022 года экс-таможенник отбывает наказание. Его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Лутфуллоев приходится родственником бывшему председателю Центрального райсуда Челябинска Рамзие Лутфуллоевой, чей муж, Хуршед Лутфуллоев, ранее попадал под следствие за наезд на человека. По итогу дело в его отношении было прекращено.

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Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о банкротстве бывшего таможенника Сухроба Лутфуллоева, который в данный момент отбывает срок за мошенничество. Информация об этом появилась в карточке дела. «Определение о принятии заявления о признании должника банкротом», — говорится в карточке дела. Первое заседание по делу назначено на 31 января 2024 года. Сумма исковых требований превышает 6,4 млн рублей. Экс-таможенник имеет задолженности по кредитам и налогам. Луфулловев подал заявление о личном банкротстве, находясь в колонии, куда его отправили за мошенничество. В суде удалось доказать его виновность в обмане одного из предпринимателей, которого он убедил, что сможет помочь с пропуском фур с товаром через границу. По версии следствия, с помощью подобной аферы Лутфуллоев получил от коммерсанта 66 тысяч долларов. С сентября 2022 года экс-таможенник отбывает наказание. Его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима. Лутфуллоев приходится родственником бывшему председателю Центрального райсуда Челябинска Рамзие Лутфуллоевой, чей муж, Хуршед Лутфуллоев, ранее попадал под следствие за наезд на человека. По итогу дело в его отношении было прекращено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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