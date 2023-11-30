Происшествия Пожары Челябинская прокуратура поставила на контроль проверку смерти девочки на пожаре 01 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 + Прокуратура региона поставила проверку пожара на контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Челябинской области организовала проверку из-за гибели девятилетней девочки на пожаре 1 декабря в селе Варна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве. Прокуратура даст оценку исполнений закона органами профилактики. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов. Девочка погибла в пожаре в ночь на 1 декабря. Пожар в доме на четырех хозяев охватил квартиру, где находилось пять детей и двое взрослых. Прокуратура Челябинской области организовала проверку из-за гибели девятилетней девочки на пожаре 1 декабря в селе Варна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве. Прокуратура даст оценку исполнений закона органами профилактики. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов. Девочка погибла в пожаре в ночь на 1 декабря. Пожар в доме на четырех хозяев охватил квартиру, где находилось пять детей и двое взрослых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям