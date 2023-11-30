Челябинская прокуратура поставила на контроль проверку смерти девочки на пожаре

Прокуратура Челябинской области организовала проверку из-за гибели девятилетней девочки на пожаре 1 декабря в селе Варна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура даст оценку исполнений закона органами профилактики. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов.
Девочка погибла в пожаре в ночь на 1 декабря. Пожар в доме на четырех хозяев охватил квартиру, где находилось пять детей и двое взрослых.
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