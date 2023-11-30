30 ноября 2023

Челябинская прокуратура поставила на контроль проверку смерти девочки на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура региона поставила проверку пожара на контроль Фото:

Прокуратура Челябинской области организовала проверку из-за гибели девятилетней девочки на пожаре 1 декабря в селе Варна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура даст оценку исполнений закона органами профилактики. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов.

Девочка погибла в пожаре в ночь на 1 декабря. Пожар в доме на четырех хозяев охватил квартиру, где находилось пять детей и двое взрослых.

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку из-за гибели девятилетней девочки на пожаре 1 декабря в селе Варна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве. Прокуратура даст оценку исполнений закона органами профилактики. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов. Девочка погибла в пожаре в ночь на 1 декабря. Пожар в доме на четырех хозяев охватил квартиру, где находилось пять детей и двое взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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