Мэрия переведет родительские чаты Перми на платформу «Сферум»

02 декабря 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Родительские чаты собираются перевести на отечественную платформу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В пермских родительских чатах школ и детских садов стали появляться сообщения о переводе на платформу «Сферум». Сотрудники образовательных организаций ссылаются на указ профильного городского департамента. В ведомстве эту информацию подтвердили. «Рекомендация по использованию платформы „Сферум“ касается лишь учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками организаций, учениками и родителями. При этом образовательное учреждение при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство РФ», — пояснили в департаменте образования Перми, передает «Коммерсант-Прикамье». «Сферум» — это цифровая платформа, разработкой которой занимались «Ростелеком» и Mail.ru Group. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. С марта в стране на законодательном уровне запретили использовать информационные системы, принадлежащие иностранным лицам.

В пермских родительских чатах школ и детских садов стали появляться сообщения о переводе на платформу «Сферум». Сотрудники образовательных организаций ссылаются на указ профильного городского департамента. В ведомстве эту информацию подтвердили. «Рекомендация по использованию платформы „Сферум“ касается лишь учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками организаций, учениками и родителями. При этом образовательное учреждение при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство РФ», — пояснили в департаменте образования Перми, передает «Коммерсант-Прикамье». «Сферум» — это цифровая платформа, разработкой которой занимались «Ростелеком» и Mail.ru Group. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. С марта в стране на законодательном уровне запретили использовать информационные системы, принадлежащие иностранным лицам.