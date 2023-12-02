02 декабря 2023

Челябинца стали шантажировать после посещения сайта интимных услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция призывает жителей обращать внимание на действия в сети Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 30-летнего мужчину стали шантажировать после посещения сайта приватных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Почти 230 тысяч рублей отдал потерпевший за нераспространение о нем порочащих сведений. Звонки начались после того, как мужчина зашел на сайт, предлагавший приватные формы проведения досуга», — заявили в пресс-службе ведомства.

В областном главке отметили, что заказать услугу у потерпевшего не вышло. Однако злоумышленники связались с ним через мессенджер и требовали компенсировать «убытки», которые они понесли из-за его действий. Якобы мужчина совершил некорректные операции на интернет-ресурсе, и теперь они заблокированы платежной системой, и к ним не поступают деньги.

Вымогатели угрожали златоустовцу, что раскроют его приватные интересы. Мужчина согласился на условия шантажистов и перевел им крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

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В Златоусте (Челябинская область) 30-летнего мужчину стали шантажировать после посещения сайта приватных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Почти 230 тысяч рублей отдал потерпевший за нераспространение о нем порочащих сведений. Звонки начались после того, как мужчина зашел на сайт, предлагавший приватные формы проведения досуга», — заявили в пресс-службе ведомства. В областном главке отметили, что заказать услугу у потерпевшего не вышло. Однако злоумышленники связались с ним через мессенджер и требовали компенсировать «убытки», которые они понесли из-за его действий. Якобы мужчина совершил некорректные операции на интернет-ресурсе, и теперь они заблокированы платежной системой, и к ним не поступают деньги. Вымогатели угрожали златоустовцу, что раскроют его приватные интересы. Мужчина согласился на условия шантажистов и перевел им крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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