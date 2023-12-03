Арестович* предложил «Майдан» на Украине: главное об СВО к вечеру 3 ноября

Арестович* предложил «Майдан» на Украине

03 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович заявил, что противоречия на Украине могут быть решены «условным Майданом» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что сумма противоречий, накопившихся на Украине за время украинского конфликта и до него, может быть разрешена только с помощью экстраординарных мер, среди которых «условный Майдан». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 декабря. Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, среди них условный Майдан, заявил Арестович. Он добавил, что другими возможными вариантами являются военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение президентских выборов;

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что сумма противоречий, накопившихся на Украине за время украинского конфликта и до него, может быть разрешена только с помощью экстраординарных мер, среди которых «условный Майдан». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 декабря. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.