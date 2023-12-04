WP: США ищут управляющего для сектора Газа

Власти США настаивают на назначении «обновленной» администрации Палестины Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В администрации президента США Джо Байдена решается вопрос о том, кто после окончания военных действий сможет взять на себя управление территорией сектора Газа. Арабские страны сопротивляются данной роли, а израильтяне не хотят работать в этой области. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Израильтяне говорят, что им не нужна эта работа. Арабские страны сопротивляются. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас мог бы стать добровольцем, но палестинский народ, вероятно, не хочет его», — говорится в материале . Автор отметил, что власти Америки настаивают на назначении новой палестинской администрации, чтобы управлять Газой. При этом данная идея непопулярна даже среди самих жителей Палестины.

Кроме того, по информации газеты, рассматривается возможность по передаче региона под временное управление международных сил. Во главе них будут находиться арабские страны. Но данная идея также встретила на своем пути некоторые препятствия. Возникает сложный вопрос о том, кто будет поддерживать правопорядок после войны Израиля и Палестины.

Джо Байден заявил, что сектор Газа должен находиться под управлением «обновленной» палестинской администрации. По его словам, Западный Берег и Газа должны объединить свои силы для создания единой структуры управления. Госсекретарь Энтони Блинкен также высказал мнение о том, что на протяжении некоторого периода времени за управление Газы будет отвечать «многонациональные силы региона».