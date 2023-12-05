Рок-клуб помог «Автомобилисту» прервать серию побед СКА, а нападающий чуть не сломал челюсть. Фото

«Автомобилист» прервал 11-матчевую победную серию СКА в КХЛ со счетом 3:2

05 декабря 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Пантыкин дал старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под музыку Свердловского рок-клуба хоккейный клуб «Автомобист» из Екатеринбурга одержал победу над питерским СКА со счетом 3:2. Таким образом, уральские спортсмены прервали 11-матчевую серию побед соперников, а те решили взять на вооружение тематические матчи. К тому же нападающий из Санкт-Петербурга чуть не сломал челюсть. Состязание прошло на ледовой арене «Уральца» в Екатеринбурге. Матч решили посвятить Свердловскому рок-клубу: на площадке можно было послушать песни шесть местных групп, сыграть на барабанах, в настольный хоккей, опробовать очки виртуальной реальности, посетить фотозоны, насладиться в перерыве песнями Nautilus Pompilius и «Агаты Кристи», а также сфотографироваться с защитником «Автомобилиста» Максимом Осиповым и рокером Александром Пантыкиным. К ним, кстати, выстроилась большая очередь, передает корреспондент URA.RU. Следом «дедушка уральского рока» дал старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы. В первом периоде «Автомобилист» сумел забить две шайбы, а во втором и третьем СКА смог отыграться и сравнять счет. Затем последовало дополнительное время, но победитель так и не определился. Все решила серия буллитов, где командам понадобилось семь попыток, чтобы выявить лидера. Сейчас уральский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. Не обошлось и без травм. Нападающий СКА Захар Бардаков мог получить перелом челюсти после удара клюшкой, заявил на пресс-конференции главный тренер питерской команды Роман Ротенберг. Однако спортсмену удалось избежать тяжелого вреда здоровью. Ротенберг же заявил, что, возможно, команда возьмет на вооружение тематические матчи и посвятит одно из грядущих состязаний ленинградскому рок-клубу. Последний раз хоккеисты и рокеры собирались для того, чтобы отметить День уральского рока в феврале 2023 года. Тогда праздник решили ознаменовать концертом музыканта Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под музыку Свердловского рок-клуба хоккейный клуб «Автомобист» из Екатеринбурга одержал победу над питерским СКА со счетом 3:2. Таким образом, уральские спортсмены прервали 11-матчевую серию побед соперников, а те решили взять на вооружение тематические матчи. К тому же нападающий из Санкт-Петербурга чуть не сломал челюсть. Состязание прошло на ледовой арене «Уральца» в Екатеринбурге. Матч решили посвятить Свердловскому рок-клубу: на площадке можно было послушать песни шесть местных групп, сыграть на барабанах, в настольный хоккей, опробовать очки виртуальной реальности, посетить фотозоны, насладиться в перерыве песнями Nautilus Pompilius и «Агаты Кристи», а также сфотографироваться с защитником «Автомобилиста» Максимом Осиповым и рокером Александром Пантыкиным. К ним, кстати, выстроилась большая очередь, передает корреспондент URA.RU. Следом «дедушка уральского рока» дал старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы. В первом периоде «Автомобилист» сумел забить две шайбы, а во втором и третьем СКА смог отыграться и сравнять счет. Затем последовало дополнительное время, но победитель так и не определился. Все решила серия буллитов, где командам понадобилось семь попыток, чтобы выявить лидера. Сейчас уральский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. Не обошлось и без травм. Нападающий СКА Захар Бардаков мог получить перелом челюсти после удара клюшкой, заявил на пресс-конференции главный тренер питерской команды Роман Ротенберг. Однако спортсмену удалось избежать тяжелого вреда здоровью. Ротенберг же заявил, что, возможно, команда возьмет на вооружение тематические матчи и посвятит одно из грядущих состязаний ленинградскому рок-клубу. Последний раз хоккеисты и рокеры собирались для того, чтобы отметить День уральского рока в феврале 2023 года. Тогда праздник решили ознаменовать концертом музыканта Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора».