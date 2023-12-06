Пермячка после падения на перроне отсудила у РЖД 500 тысяч рублей

07 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд отклонил апелляцию РЖД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила у РЖД 500 тысяч рублей за травму, которую она получила на перроне «Пермь-1». Женщина после падения сильно повредила голеностоп, из-за чего ей в ногу пришлось вживлять пластину, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил: взыскать с ОАО „Российские железные дороги“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец хотела взыскать 700 тысяч рублей. Как было доказано в суде, пермячка упала из-за неочищенной от гололеда поверхности перрона. У женщины была сильнейшая боль, ей пришлось вызывать скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в травмпункт, где ей был поставлен диагноз. После этого она перенесла две операции по установке в ногу пластин, с которыми ходила около года. Компания ответчика подала апелляцию, попытавшись оспорить решение, но проиграла суд.

Жительница Перми отсудила у РЖД 500 тысяч рублей за травму, которую она получила на перроне «Пермь-1». Женщина после падения сильно повредила голеностоп, из-за чего ей в ногу пришлось вживлять пластину, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил: взыскать с ОАО „Российские железные дороги“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец хотела взыскать 700 тысяч рублей. Как было доказано в суде, пермячка упала из-за неочищенной от гололеда поверхности перрона. У женщины была сильнейшая боль, ей пришлось вызывать скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в травмпункт, где ей был поставлен диагноз. После этого она перенесла две операции по установке в ногу пластин, с которыми ходила около года. Компания ответчика подала апелляцию, попытавшись оспорить решение, но проиграла суд.