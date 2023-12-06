06 декабря 2023

Пермячка после падения на перроне отсудила у РЖД 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд отклонил апелляцию РЖД Фото:

Жительница Перми отсудила у РЖД 500 тысяч рублей за травму, которую она получила на перроне «Пермь-1». Женщина после падения сильно повредила голеностоп, из-за чего ей в ногу пришлось вживлять пластину, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Суд решил: взыскать с ОАО „Российские железные дороги“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец хотела взыскать 700 тысяч рублей.

Как было доказано в суде, пермячка упала из-за неочищенной от гололеда поверхности перрона. У женщины была сильнейшая боль, ей пришлось вызывать скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в травмпункт, где ей был поставлен диагноз. После этого она перенесла две операции по установке в ногу пластин, с которыми ходила около года. Компания ответчика подала апелляцию, попытавшись оспорить решение, но проиграла суд.

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Жительница Перми отсудила у РЖД 500 тысяч рублей за травму, которую она получила на перроне «Пермь-1». Женщина после падения сильно повредила голеностоп, из-за чего ей в ногу пришлось вживлять пластину, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил: взыскать с ОАО „Российские железные дороги“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец хотела взыскать 700 тысяч рублей. Как было доказано в суде, пермячка упала из-за неочищенной от гололеда поверхности перрона. У женщины была сильнейшая боль, ей пришлось вызывать скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в травмпункт, где ей был поставлен диагноз. После этого она перенесла две операции по установке в ногу пластин, с которыми ходила около года. Компания ответчика подала апелляцию, попытавшись оспорить решение, но проиграла суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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