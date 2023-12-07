07 декабря 2023

Глава Пентагона угрожал американским чиновникам отправить их семьи на СВО

Журналист Карлсон: глава Пентагона Остин угрожал чиновникам из-за помощи Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Пентагона Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправкой их родных на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин якобы открыто угрожал конгрессменам отправить их близких на спецоперацию, если они не поддержат новую помощь Киеву. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой их близких на спецоперацию, если законодатели не поддержат новую помощь Киеву. Он сказал, что „мы отправим ваших дядей, сыновей и двоюродных братьев сражаться с Россией“», — написал Карлсон в соцсети X (ранее Twitter).

Публикацией журналиста заинтересовался миллиардер Илон Маск, который уточнил у Карлсона, действительно ли Остин сказал такое. «Это подтверждено», — ответил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы на Украине. Поэтому американский лидер убеждает Конгресс выделить дополнительную помощь украинцам, но республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом. Глава Пентагона Остин утверждал, что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины, что лишено оснований и бездоказательно, пишет Asia Times.

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Глава Пентагона Ллойд Остин якобы открыто угрожал конгрессменам отправить их близких на спецоперацию, если они не поддержат новую помощь Киеву. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой их близких на спецоперацию, если законодатели не поддержат новую помощь Киеву. Он сказал, что „мы отправим ваших дядей, сыновей и двоюродных братьев сражаться с Россией“», — написал Карлсон в соцсети X (ранее Twitter). Публикацией журналиста заинтересовался миллиардер Илон Маск, который уточнил у Карлсона, действительно ли Остин сказал такое. «Это подтверждено», — ответил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы на Украине. Поэтому американский лидер убеждает Конгресс выделить дополнительную помощь украинцам, но республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом. Глава Пентагона Остин утверждал, что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины, что лишено оснований и бездоказательно, пишет Asia Times.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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