Принц Саудовской Аравии передумал лететь в Лондон незадолго до встречи с Путиным

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Поездка Путина в ОАЭ состоялась 6 декабря Фото:

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман незадолго до визита российского президента Владимира Путина перенес свою поездку в Великобританию. Об этом сообщили сразу несколько британских чиновников.

«Саудовская Аравия отложила планы визита наследного принца в Лондон незадолго до того, как он принял Путина в Эр-Рияде», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По данным издания, саудовские и британские чиновники обсуждали визит Путина в течение нескольких месяцев.

Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря. По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества. 7 декабря лидер Ирана Эбрахим Раиси прилетел в Москву на встречу с Путиным.

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Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман незадолго до визита российского президента Владимира Путина перенес свою поездку в Великобританию. Об этом сообщили сразу несколько британских чиновников. «Саудовская Аравия отложила планы визита наследного принца в Лондон незадолго до того, как он принял Путина в Эр-Рияде», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По данным издания, саудовские и британские чиновники обсуждали визит Путина в течение нескольких месяцев. Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря. По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества. 7 декабря лидер Ирана Эбрахим Раиси прилетел в Москву на встречу с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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