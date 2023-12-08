Принц Саудовской Аравии передумал лететь в Лондон незадолго до встречи с Путиным

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман незадолго до визита российского президента Владимира Путина перенес свою поездку в Великобританию. Об этом сообщили сразу несколько британских чиновников.
«Саудовская Аравия отложила планы визита наследного принца в Лондон незадолго до того, как он принял Путина в Эр-Рияде», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По данным издания, саудовские и британские чиновники обсуждали визит Путина в течение нескольких месяцев.
Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря. По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества. 7 декабря лидер Ирана Эбрахим Раиси прилетел в Москву на встречу с Путиным.
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман незадолго до визита российского президента Владимира Путина перенес свою поездку в Великобританию. Об этом сообщили сразу несколько британских чиновников. «Саудовская Аравия отложила планы визита наследного принца в Лондон незадолго до того, как он принял Путина в Эр-Рияде», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По данным издания, саудовские и британские чиновники обсуждали визит Путина в течение нескольких месяцев. Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря. По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества. 7 декабря лидер Ирана Эбрахим Раиси прилетел в Москву на встречу с Путиным.