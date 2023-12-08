Свердловские меценаты скинулись, чтобы купить тарелку за 22 млн рублей. Фото

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, екатерининская ассамблея, аукцион, стол куйвашева
В Екатеринбурге проходит благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» Фото:

Основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова. Бизнесмены приобрели ее в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора проекта.

«Эта уникальная тарелка со съемок фильма „Арсеньев“ о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа „Дерсу Узала“ Владимире Арсеньеве. Автор идеи проекта и исполнитель главной роли — народный артист России Евгений Миронов не только представил лот, но и оставит дарственную надпись с автографом для покупателя», — говорится в описании лота. Также новые обладатели тарелки и их близкие смогут поучаствовать в съемках фильма.

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. В частности, глава компании «Принцип» Геннадий Черных выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского.

«Арсеньев» — новый многосерийный фильм Евгения Миронова о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа «Дерсу Узала»
«Арсеньев» — новый многосерийный фильм Евгения Миронова о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа «Дерсу Узала»
Фото:

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Основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова. Бизнесмены приобрели ее в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора проекта. «Эта уникальная тарелка со съемок фильма „Арсеньев“ о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа „Дерсу Узала“ Владимире Арсеньеве. Автор идеи проекта и исполнитель главной роли — народный артист России Евгений Миронов не только представил лот, но и оставит дарственную надпись с автографом для покупателя», — говорится в описании лота. Также новые обладатели тарелки и их близкие смогут поучаствовать в съемках фильма. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. В частности, глава компании «Принцип» Геннадий Черных выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского.
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