Основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова. Бизнесмены приобрели ее в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора проекта.
«Эта уникальная тарелка со съемок фильма „Арсеньев“ о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа „Дерсу Узала“ Владимире Арсеньеве. Автор идеи проекта и исполнитель главной роли — народный артист России Евгений Миронов не только представил лот, но и оставит дарственную надпись с автографом для покупателя», — говорится в описании лота. Также новые обладатели тарелки и их близкие смогут поучаствовать в съемках фильма.
«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. В частности, глава компании «Принцип» Геннадий Черных выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского.
«Арсеньев» — новый многосерийный фильм Евгения Миронова о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа «Дерсу Узала»
Основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова. Бизнесмены приобрели ее в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора проекта. «Эта уникальная тарелка со съемок фильма „Арсеньев“ о выдающемся российском исследователе Дальнего Востока и авторе романа „Дерсу Узала“ Владимире Арсеньеве. Автор идеи проекта и исполнитель главной роли — народный артист России Евгений Миронов не только представил лот, но и оставит дарственную надпись с автографом для покупателя», — говорится в описании лота. Также новые обладатели тарелки и их близкие смогут поучаствовать в съемках фильма. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. В частности, глава компании «Принцип» Геннадий Черных выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского.