Турчак раскрыл роль «Единой России» в президентской кампании Путина

Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина

09 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» будет участвовать в кампании Владимира Путина, сказал Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Единая Россия» окажет активное участие в президентской кампании нынешнего лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «„Единая Россия“ примет самое активное участие в избирательной кампании Путина», — приводит РИА Новости слова Турчака. Роль партии секретарь генсовета озвучил на заседании организационной группы Народного фронта по выдвижению Путина на новый срок. Прежде всего, Турчак пообещал проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением. В первую очередь — сбор подписей в поддержку Путина. Статья по теме Как Путин дал согласие снова стать президентом России Путин объявил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Опрошенные URA.RU политологии дали прогноз по предвыборной программе российского лидера. Международные СМИ уверены в победе Путина на выборах, а в США отреагировали его выдвижение фразой «Будет гонка что надо».

«Единая Россия» окажет активное участие в президентской кампании нынешнего лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «„Единая Россия“ примет самое активное участие в избирательной кампании Путина», — приводит РИА Новости слова Турчака. Роль партии секретарь генсовета озвучил на заседании организационной группы Народного фронта по выдвижению Путина на новый срок. Прежде всего, Турчак пообещал проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением. В первую очередь — сбор подписей в поддержку Путина. Путин объявил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Опрошенные URA.RU политологии дали прогноз по предвыборной программе российского лидера. Международные СМИ уверены в победе Путина на выборах, а в США отреагировали его выдвижение фразой «Будет гонка что надо».