Турчак раскрыл роль «Единой России» в президентской кампании Путина

Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII съезд партии "Единая Россия", второй день. Москва, грызлов борис, медведев дмитрий, путин владимир, турчак андрей
«Единая Россия» будет участвовать в кампании Владимира Путина, сказал Андрей Турчак Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

«Единая Россия» окажет активное участие в президентской кампании нынешнего лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«„Единая Россия“ примет самое активное участие в избирательной кампании Путина», — приводит РИА Новости слова Турчака. Роль партии секретарь генсовета озвучил на заседании организационной группы Народного фронта по выдвижению Путина на новый срок.

Прежде всего, Турчак пообещал проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением. В первую очередь — сбор подписей в поддержку Путина.

Статья по теме
Как Путин дал согласие снова стать президентом России

Путин объявил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Опрошенные URA.RU политологии дали прогноз по предвыборной программе российского лидера. Международные СМИ уверены в победе Путина на выборах, а в США отреагировали его выдвижение фразой «Будет гонка что надо».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Единая Россия» окажет активное участие в президентской кампании нынешнего лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «„Единая Россия“ примет самое активное участие в избирательной кампании Путина», — приводит РИА Новости слова Турчака. Роль партии секретарь генсовета озвучил на заседании организационной группы Народного фронта по выдвижению Путина на новый срок. Прежде всего, Турчак пообещал проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением. В первую очередь — сбор подписей в поддержку Путина. Путин объявил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным. Опрошенные URA.RU политологии дали прогноз по предвыборной программе российского лидера. Международные СМИ уверены в победе Путина на выборах, а в США отреагировали его выдвижение фразой «Будет гонка что надо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...