Свердловчанка заплатит десятки тысяч рублей за нападение ее собак на прохожего

11 декабря 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

На свердловчанина напали две собаки породы алабай Фото: Илья Московец © URA.RU Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи рублей за нападение ее собак на пенсионера. Такое решение вынес областной суд. «В мае прошлого года 84-летний житель деревни Мурзинка Горноуральского округа вышел на прогулку со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд. На улице Набережной на них напали два алабая. Мужчина едва спас четвероного любимца, но пострадал сам — у него остались раны и укусы на левой ноге. Питомец также получил укусы и проникающие раны и был доставлен к ветеринару. Потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла», — сообщили в пресс-службе облсуда. Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке напавших псов, требуя взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично (постановил выплатить 22 тысячи). Пострадавшего решение не устроило, и он обратился в облсуд. Коллегия по гражданским делам облсуда приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тысяч рублей.

Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи рублей за нападение ее собак на пенсионера. Такое решение вынес областной суд. «В мае прошлого года 84-летний житель деревни Мурзинка Горноуральского округа вышел на прогулку со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд. На улице Набережной на них напали два алабая. Мужчина едва спас четвероного любимца, но пострадал сам — у него остались раны и укусы на левой ноге. Питомец также получил укусы и проникающие раны и был доставлен к ветеринару. Потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла», — сообщили в пресс-службе облсуда. Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке напавших псов, требуя взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично (постановил выплатить 22 тысячи). Пострадавшего решение не устроило, и он обратился в облсуд. Коллегия по гражданским делам облсуда приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тысяч рублей.