10 декабря 2023

Свердловчанка заплатит десятки тысяч рублей за нападение ее собак на прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, пес, алабай, собака на привязи, охрана
На свердловчанина напали две собаки породы алабай Фото:

Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи рублей за нападение ее собак на пенсионера. Такое решение вынес областной суд.

«В мае прошлого года 84-летний житель деревни Мурзинка Горноуральского округа вышел на прогулку со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд. На улице Набережной на них напали два алабая. Мужчина едва спас четвероного любимца, но пострадал сам — у него остались раны и укусы на левой ноге. Питомец также получил укусы и проникающие раны и был доставлен к ветеринару. Потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке напавших псов, требуя взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично (постановил выплатить 22 тысячи). Пострадавшего решение не устроило, и он обратился в облсуд. Коллегия по гражданским делам облсуда приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тысяч рублей.

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Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи рублей за нападение ее собак на пенсионера. Такое решение вынес областной суд. «В мае прошлого года 84-летний житель деревни Мурзинка Горноуральского округа вышел на прогулку со своей 12-летней собакой породы энтлебухер зенненхунд. На улице Набережной на них напали два алабая. Мужчина едва спас четвероного любимца, но пострадал сам — у него остались раны и укусы на левой ноге. Питомец также получил укусы и проникающие раны и был доставлен к ветеринару. Потребовалось лечение, а спустя несколько месяцев собака умерла», — сообщили в пресс-службе облсуда. Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке напавших псов, требуя взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично (постановил выплатить 22 тысячи). Пострадавшего решение не устроило, и он обратился в облсуд. Коллегия по гражданским делам облсуда приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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