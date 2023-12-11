Российские боевые корабли прибыли на Филиппины

Корабли РФ посетят с экскурсией филиппинские военные
Большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также средний морской танкер «Печенега» прибыли на Филиппины в порт Манилы. Они посетили страну с деловым заходом. Об этом сообщает посольство России на Филиппинах.
«Корабли ТОФ в составе БПК „Адмирал Трибуц“, „Адмирал Пантелеев“ и среднего морского танкера „Печенга“ пришвартовались в порту Манилы», — передает ТАСС информацию из посольства России. Известно, что военные филиппинских вооруженных сил, представители МИД республики и парламента посетят с обзорной экскурсией корабли РФ.
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