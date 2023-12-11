Российские боевые корабли прибыли на Филиппины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военные, корабль, флаг, солдат, северный флот
Корабли РФ посетят с экскурсией филиппинские военные Фото:

Большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также средний морской танкер «Печенега» прибыли на Филиппины в порт Манилы. Они посетили страну с деловым заходом. Об этом сообщает посольство России на Филиппинах.

«Корабли ТОФ в составе БПК „Адмирал Трибуц“, „Адмирал Пантелеев“ и среднего морского танкера „Печенга“ пришвартовались в порту Манилы», — передает ТАСС информацию из посольства России. Известно, что военные филиппинских вооруженных сил, представители МИД республики и парламента посетят с обзорной экскурсией корабли РФ.

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Большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также средний морской танкер «Печенега» прибыли на Филиппины в порт Манилы. Они посетили страну с деловым заходом. Об этом сообщает посольство России на Филиппинах. «Корабли ТОФ в составе БПК „Адмирал Трибуц“, „Адмирал Пантелеев“ и среднего морского танкера „Печенга“ пришвартовались в порту Манилы», — передает ТАСС информацию из посольства России. Известно, что военные филиппинских вооруженных сил, представители МИД республики и парламента посетят с обзорной экскурсией корабли РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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