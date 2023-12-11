Путин раскрыл, как увеличится ВМФ России

Путин: ВМФ РФ дополнится тремя ракетоносцами «Борей-А»

11 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

ВМФ РФ получит три ракетоносца «Борей-А», заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще три ракетоносца «Борей-А» будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А», — заявил Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что новые стратегические ракетоносцы будут спущены на воду со стапелей «Севмаша». ВМФ также получил две новые подводные лодки — стратегическую лодку «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Подписаны документы о передаче судов флоту, а официальная церемония поднятия флага состоится 10 декабря.

Еще три ракетоносца «Борей-А» будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А», — заявил Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что новые стратегические ракетоносцы будут спущены на воду со стапелей «Севмаша». ВМФ также получил две новые подводные лодки — стратегическую лодку «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Подписаны документы о передаче судов флоту, а официальная церемония поднятия флага состоится 10 декабря.