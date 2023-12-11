Путин раскрыл, как увеличится ВМФ России

Путин: ВМФ РФ дополнится тремя ракетоносцами «Борей-А»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
ВМФ РФ получит три ракетоносца «Борей-А», заявил Владимир Путин Фото:

Еще три ракетоносца «Борей-А» будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А», — заявил Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что новые стратегические ракетоносцы будут спущены на воду со стапелей «Севмаша».

ВМФ также получил две новые подводные лодки — стратегическую лодку «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Подписаны документы о передаче судов флоту, а официальная церемония поднятия флага состоится 10 декабря.

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Еще три ракетоносца «Борей-А» будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А», — заявил Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что новые стратегические ракетоносцы будут спущены на воду со стапелей «Севмаша». ВМФ также получил две новые подводные лодки — стратегическую лодку «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Подписаны документы о передаче судов флоту, а официальная церемония поднятия флага состоится 10 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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