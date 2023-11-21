Шойгу рассказал о состоянии ядерной триады

Шойгу: доля новейших кораблей в ядерной триаде достигла 100%
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
В ядерную триаду также были введены три подводных крейсера Фото:

В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. <…> Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что с периода 2018 года состав флотов России пополнили свыше 130 судов обеспечения, кораблей и боевых катеров.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада России является залогом обеспечения безопасности страны. А также залогом глобальной мировой стабильности. Он добавил, что необходимо продолжать оснащение триады новейшим вооружением.

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В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. <…> Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что с периода 2018 года состав флотов России пополнили свыше 130 судов обеспечения, кораблей и боевых катеров. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада России является залогом обеспечения безопасности страны. А также залогом глобальной мировой стабильности. Он добавил, что необходимо продолжать оснащение триады новейшим вооружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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