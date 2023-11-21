Шойгу рассказал о состоянии ядерной триады

Шойгу: доля новейших кораблей в ядерной триаде достигла 100%

21 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

В ядерную триаду также были введены три подводных крейсера Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. <…> Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ . Он добавил, что с периода 2018 года состав флотов России пополнили свыше 130 судов обеспечения, кораблей и боевых катеров. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада России является залогом обеспечения безопасности страны. А также залогом глобальной мировой стабильности. Он добавил, что необходимо продолжать оснащение триады новейшим вооружением.

В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. <…> Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что с периода 2018 года состав флотов России пополнили свыше 130 судов обеспечения, кораблей и боевых катеров. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада России является залогом обеспечения безопасности страны. А также залогом глобальной мировой стабильности. Он добавил, что необходимо продолжать оснащение триады новейшим вооружением.