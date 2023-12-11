Челябинский губернатор определил пункты для проживания беженцев из Палестины

11 декабря 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Для беженцев из Палестины предусмотрено в Челябинской области 15 койко-мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил восемь пунктов временного проживания на территории региона для беженцев из Палестины. Соответствующее постановление 11 декабря было размещено на официальном портале правовой информации. «Обеспечить временное социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Государства Палестина, вынужденно покинувших жилые помещения на территории Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств областного бюджета», — говорится в постановлении за подписью Текслера. Согласно документу, в регионе планируется разместить восемь пунктов для беженцев. Три пункта находятся в Челябинске, еще два в Миассе, по одному в Магнитогорске, Златоусте, поселке Каштак. Всего для беженцев из Палестины предусмотрено 15 койко-мест. В конце ноября в Челябинскую область приехала первая семья беженцев после эвакуации из Палестины. Светлана, уроженка Саткинского района, с двумя сыновьями приехала из Москвы, куда ранее была эвакуирована российским МЧС из горячей точки. Депутат заксобрания региона Алексей Денисенко вручил семье теплые вещи, зимнюю обувь и продукты питания.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил восемь пунктов временного проживания на территории региона для беженцев из Палестины. Соответствующее постановление 11 декабря было размещено на официальном портале правовой информации. «Обеспечить временное социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Государства Палестина, вынужденно покинувших жилые помещения на территории Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств областного бюджета», — говорится в постановлении за подписью Текслера. Согласно документу, в регионе планируется разместить восемь пунктов для беженцев. Три пункта находятся в Челябинске, еще два в Миассе, по одному в Магнитогорске, Златоусте, поселке Каштак. Всего для беженцев из Палестины предусмотрено 15 койко-мест. В конце ноября в Челябинскую область приехала первая семья беженцев после эвакуации из Палестины. Светлана, уроженка Саткинского района, с двумя сыновьями приехала из Москвы, куда ранее была эвакуирована российским МЧС из горячей точки. Депутат заксобрания региона Алексей Денисенко вручил семье теплые вещи, зимнюю обувь и продукты питания.