13 декабря 2023

Эксперты посчитали, во сколько екатеринбуржцам обойдется новогодний ЗОЖ-стол

Новогодний ЗОЖ-стол обойдется екатеринбуржцам в 1207 рублей на человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня рождения Дома журналистов. Екатеринбург, накрытый стол, банкет, застолье, пища, еда, праздник
Названы топ-5 полезных новогодних блюд Фото:

Новогодний стол с полезными блюдами обойдется екатеринбуржцам в 1 207 рублей на человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» и «СберЗдоровье» в преддверии Нового года.

«В топ-5 полезных блюд вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, который обойдется в 924 рубля, запеченный лосось — 3 444 рубля, фруктовый салат с греческим йогуртом — 863 рубля, а также холодец — 581 рубль, и винегрет стоимостью 230 рублей. Цены указаны с расчетом на шесть порций и с учетом скидок», — сказано в сообщении.

Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила, что в составе винегрета и холодца правильно сочетаются продукты, поэтому эти блюда полезны для пищеварения. Также она выделила фруктовый салат, который, по ее мнению, может стать хорошей заменой сладкому.

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Новогодний стол с полезными блюдами обойдется екатеринбуржцам в 1 207 рублей на человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» и «СберЗдоровье» в преддверии Нового года. «В топ-5 полезных блюд вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, который обойдется в 924 рубля, запеченный лосось — 3 444 рубля, фруктовый салат с греческим йогуртом — 863 рубля, а также холодец — 581 рубль, и винегрет стоимостью 230 рублей. Цены указаны с расчетом на шесть порций и с учетом скидок», — сказано в сообщении. Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила, что в составе винегрета и холодца правильно сочетаются продукты, поэтому эти блюда полезны для пищеварения. Также она выделила фруктовый салат, который, по ее мнению, может стать хорошей заменой сладкому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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