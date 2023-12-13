Эксперты посчитали, во сколько екатеринбуржцам обойдется новогодний ЗОЖ-стол

Новогодний ЗОЖ-стол обойдется екатеринбуржцам в 1207 рублей на человека

14 декабря 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Названы топ-5 полезных новогодних блюд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новогодний стол с полезными блюдами обойдется екатеринбуржцам в 1 207 рублей на человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» и «СберЗдоровье» в преддверии Нового года. «В топ-5 полезных блюд вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, который обойдется в 924 рубля, запеченный лосось — 3 444 рубля, фруктовый салат с греческим йогуртом — 863 рубля, а также холодец — 581 рубль, и винегрет стоимостью 230 рублей. Цены указаны с расчетом на шесть порций и с учетом скидок», — сказано в сообщении. Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила, что в составе винегрета и холодца правильно сочетаются продукты, поэтому эти блюда полезны для пищеварения. Также она выделила фруктовый салат, который, по ее мнению, может стать хорошей заменой сладкому.

Новогодний стол с полезными блюдами обойдется екатеринбуржцам в 1 207 рублей на человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» и «СберЗдоровье» в преддверии Нового года. «В топ-5 полезных блюд вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, который обойдется в 924 рубля, запеченный лосось — 3 444 рубля, фруктовый салат с греческим йогуртом — 863 рубля, а также холодец — 581 рубль, и винегрет стоимостью 230 рублей. Цены указаны с расчетом на шесть порций и с учетом скидок», — сказано в сообщении. Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила, что в составе винегрета и холодца правильно сочетаются продукты, поэтому эти блюда полезны для пищеварения. Также она выделила фруктовый салат, который, по ее мнению, может стать хорошей заменой сладкому.